Kremlin mukaan Donald Trump ja Vladimir Putin voivat neuvotella jopa seitsemän tuntia

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin tapaaminen Alaskassa voi kestää vähintään 6–7 tuntia, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov arvioi Venäjän valtiollisen tiedotusvälineen Ria Novostin mukaan. Kommenteista kertoo myös yhdysvaltalainen CNN.

Kremlin tiedottajan mukaan ”venäläinen puoli odottaa, että Putinin ja Trumpin tapaaminen Alaskassa päättyy tuottavasti”.

Peskov ei täsmentänyt, miksi odottaa neuvottelujen kestävän niin kauan. Oletettavasti Kreml on varautunut siihen, että neuvotteluista voi tulla haastavat eikä yhteisymmärrystä saavuteta heti.

Maiden johtajien on määrä tavata myöhään perjantai-illalla Suomen aikaa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan presidentti Trump odottaa Putinia lentokentällä. Johtajat tapaavat ensin lentokentällä, mistä heidät kuljetetaan jatkamaan neuvotteluja muualle.

Johtajat keskustelevat tulitauon mahdollisuudesta Ukrainassa. Trump on ennen neuvotteluja sanonut suhtautuvansa neuvotteluihin toiveikkaasti ja uskovansa, että Putin on halukas sopimaan rauhasta.

Trump on uhkaillut Venäjää ”vakavilla seurauksilla”, mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun. Trump ei ole täsmentänyt, mitä nämä seuraukset voisivat olla. Aiemmin Yhdysvallat on asettanut Venäjää vastaan tiukkoja talouspakotteita.

Kremlin tiedottaja Peskov sanoi venäläismedialle perjantaina, että Putinin ja Trumpin kahdenvälinen keskustelu käydään ”avustajien läsnäollessa”. Hän ei kuitenkaan selventänyt, ketkä avustajat neuvotteluissa tulevat olemaan mukana.

Donald Trump on ilmoittanut pitävänsä lehdistötilaisuuden neuvottelujen päätteeksi. Hän aikoo pitää lehdistötilaisuuden riippumatta siitä, saavutetaanko neuvotteluissa tulosta vai ei.

Ulkoministeri saapui paikalle CCCP-paidassa

Venäläisten käytös neuvottelujen alla on herättänyt ihmetystä. Venäläisille toimittajille tarjottiin Alaskaan suuntautuvalla rennolla ruoaksi Kiovan kanaa. Lento oli Venäjän valtion järjestämä. Asiasta kertoo venäläisen Kremliä myötäilevän RT-median päätoimittaja Margarita Simonjan Telegramissa. Tämän on nähty olevan suora viittaus sodan toiseen osapuoleen Ukrainaan. CNN:n mukaan RT:n toimittaja Egor Piskunov sanoi, että ateria voi olla ”hyvä merkki tuleville neuvotteluille”. Toimittaja ei tarkemmin kertonut, mitä hän kommentillaan tarkoittaa.

Putinin lisäksi Alaskaan on saapunut muita Venäjän valtionhallinnon edustajia. Julkisuudessa hämmennystä on herättänyt etenkin Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ilmaantuminen paikalle CCCP-paidassa. Kyrillisten kirjainten lyhenne ”CCCP” on latinalaisilla kirjaimilla ”SSSR”, ja tarkoittaa Neuvostoliittoa.

Lavrovin pukeutumiseen kiinnitti viestipalvelu X:ssä huomiota myös Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt.

– Minkä viestin ulkoministeri Lavrov haluaa lähettää pukeutuessaan Alaskassa Neuvostoliitto-aiheiseen t-paitaan? Hän ei tehnyt sitä sattumalta, Bildt kommentoi.

Entinen pääministeri jatkaa muistuttamalla, että Neuvostoliitto oli epäonnistunut kokeilu niin yhteiskuntana kuin taloutena.

