Volodymyr Zelenskyi: Luotamme Amerikkaan – on aika lopettaa sota

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina luottaa Yhdysvaltoihin. Hän kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Kommentillaan hän viittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin tapaamiseen Alaskassa tänään perjantaina. Johtajat tapaavat myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa. Tämänhetkisten tietojen mukaan Trump ottaa Putinin vastaan paikallisella lentokentällä. Tämän jälkeen johtajat siirtyvät neuvottelemaan muualle.

– On aika lopettaa sota, ja Venäjän on tehtävä tarvittavat toimenpiteet. Luotamme Amerikkaan. Olemme valmiita – kuten aina – työskentelemään mahdollisimman rakentavasti, Zelenskyi kirjoittaa.

Kirjoituksessaan hän ottaa kantaa myös rintamatilanteeseen Ukrainassa, erityisesti Pokrovskin alueella. Zelenskyin mukaan Ukraina vastustaa venäläisten joukkojen yrityksiä saada jalansijaa, jonka seurauksena Ukraina on lisännyt painostusta hyökkääjää vastaan. Käytännössä se on tarkoittanut Ukrainan joukkojen vahvistamista alueilla.

Zelenskyi kiittää kaikkia ukrainalaisia sotilaita heidän sinnikkyydestään.

– Venäjän armeija kärsii edelleen merkittäviä tappioita pyrkiessään varmistamaan Venäjän johdolle suotuisampia neuvotteluasemia Alaskan kokouksessa. Ymmärrämme tämän suunnitelman ja tiedotamme kumppaneillemme todellisesta tilanteesta, Zelenskyi kirjoittaa.

Presidentti kertoo keskustelleensa myös puolustusvoimien sopimusjärjestelmän kehittämisestä sekä Ukrainan puolustus- ja turvallisuusjoukkojen rahoituksesta vuosille 2025–2026.

– Armeijamme on joka tapauksessa valmis vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti Ukrainan valtiollisuuteen kohdistuviin uhkiin. Ensisijainen tavoite on sopimusarmeijan kehittäminen.

Kirjoituksensa lopuksi Zelenskyi toteaa, että panokset ovat korkealla. Tällä hän viittaa niin rintamatilanteeseen kuin Alaskan neuvotteluihin.

– Olennaista on, että tämä tapaaminen avaa todellisen tien oikeudenmukaiseen rauhaan ja perusteelliseen keskusteluun johtajien välillä kolmen osapuolen muodossa – Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän.

LUE MYÖS:

Donald Trump ylistää Vladimir Putinin läheistä liittolaista

Donald Trump: Venäjää uhkaa vakavat seuraukset, jos sota jatkuu

Venäjä valmistelee ydinohjuskoetta huippukokouksen alla