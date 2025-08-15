Donald Trump ylistää Vladimir Putinin läheistä liittolaista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi puhelinkeskustelun Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukashenkan kanssa. Keskustelu käytiin ennen Trumpin ja Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin välistä tapaamista Alaskassa.

Trump kertoi puhelinkeskustelusta omistamassaan Truth Social -palvelussa. Asiasta kertoo myös CNN.

Julkaisussaan Trump ylistää keskustelua ”upeaksi”. Hänen mukaansa puhelun tarkoituksena oli kiittää Valko-Venäjän johtajaa vankien vapauttamisesta. Johtajat keskustelivat myös muista aihealueista, kuten tulevasta Alaskan tapaamista.

Trump sanoi myös odottavansa innolla tapaamista Lukashenkan kanssa tulevaisuudessa.

Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenka on tullut tunnetuksi Putinin läheisenä liittolaisena. Venäjä on muun muassa hyökännyt Ukrainaan Valko-Venäjän alueiden kautta. Venäjän tavoin myös Valko-Venäjä on laajojen pakotteiden alaisena.

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin on tarkoitus tavata tänä iltana Suomen aikaa. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella tulitauosta Ukrainassa. Trump on sanonut olevansa toiveikas tapaamisen suhteen ja uskoo, että Putin on valmis sopimaan rauhasta.

Trump aikoo pitää lehdistötilaisuuden perjantaina tapaamisen jälkeen. Hänen mukaansa tilaisuus pidetään riippumatta tapaamisen onnistumisesta. Jos neuvottelut epäonnistuvat, Trump on ilmoittanut lähtevänsä saman tien takaisin Washington DC:hen.

Donald Trump on uhannut Venäjää ”vakavilla seurauksilla”, jos neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmärrystä tulitauosta. Trump ei perjantaina antamassaan lausunnossa tarkentanut, millaisista seurauksista olisi kyse.

