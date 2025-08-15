Donald Trump: Venäjää uhkaa vakavat seuraukset, jos sota jatkuu

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt matkalle Alaskaan tapaamaan Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja CNN. Mediatietojen mukaan presidentti lähti matkalle noin kolmelta iltapäivällä Suomen aikaa.

Trump matkustaa Alaskaan Air Force One -lentokoneella.

– Teen tämän pelastaakseni paljon ihmishenkiä, Trump sanoi toimittajille ennen koneeseen nousua.

Trump myös sanoi, että jos Putin ei suostu lopettamaan sotaa, seuraukset Venäjälle tulevat olemaan ”erittäin vakavia”. Trump ei tarkentanut, millaisista seurauksista olisi kyse. Yhdysvallat on uhannut aiemmin Venäjää tiukoilla talouspakotteilla, mikäli rauhaa ei saavuteta.

Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin aikaan Vladimir Putin saapuu Alaskaan. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on jo saapunut paikalle.

Tapaamisessa on tarkoitus keskustella tulitauosta Ukrainassa. Trump on sanonut olevansa toiveikas tapaamisen suhteen ja uskoo, että Putin on valmis sopimaan rauhasta.

Trump aikoo pitää lehdistötilaisuuden perjantaina tapaamisen jälkeen. Hänen mukaansa tilaisuus pidetään riippumatta tapaamisen onnistumisesta. Jos neuvottelut epäonnistuvat, Trump on ilmoittanut lähtevänsä saman tien takaisin Washington DC:hen.