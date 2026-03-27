Vladimir Putin vaati salatussa kokouksessa oligarkeilta rahaa sotaan

Venäjän diktaattori Vladimir Putin on pyytänyt oligarkkeja osallistumaan valtion budjetin ja sotakassan rahoittamiseen, kun hyökkäys Ukrainaan rasittaa yhä enemmän Venäjän taloutta, kertoo Financial Times.
Asiasta kertoneiden lähteiden mukaan Putin teki salatussa kokouksessa samalla selväksi, ettei Venäjä aio luopua tavoitteestaan saada haltuun loputkin Ukrainan Donbassin alueet.
Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Putin esitti rahapyynnön suoraan oligarkeille. Kreml on jo aiemmin yrittänyt kerätä yrityksiltä lisää rahaa sodan rahoittamiseen.
Venäjän armeijan menot kasvoivat viime vuonna 42 prosenttia ja nousivat 13,1 biljoonaan ruplaan. Samaan aikaan valtion budjettivaje on kasvanut rajusti.
Tammikuussa Kreml nosti arvonlisäveron 22 prosenttiin. Hallinnon tavoitteena on kerätä yrityksiltä kolmen vuoden aikana 600 miljardia ruplaa lisää. Vuonna 2023 valtio keräsi lisäksi eräiltä suuryrityksiltä 320 miljardia ruplaa kertaluonteisella windfall-verolla.
Venäjän Talousministeri Maksim Reshetnikov on kertonut, että hallitus harkitsee myös tälle vuodelle uutta windfall-veroa, jos ruplan heikkeneminen jatkuu.
Venäläinen riippumaton uutismedia The Bell kertoi Putinin vaatimuksesta ensimmäisenä.
Lähteiden mukaan Putinin henkilökohtainen pyyntö tekee käytännössä mahdottomaksi sen, että oligarkit voisivat kieltäytyä. Ainakin kaksi liikemiestä ilmoitti heti olevansa valmis maksamaan vapaaehtoisen panoksen budjetin tueksi. Heidän joukossaan oli lähteiden mukaan miljardööri Suleiman Kerimov, joka sanoi olevansa valmis antamaan 100 miljardia ruplaa. Myös teollisuusmies Oleg Deripaskan kerrotaan suostuneen antamaan rahaa sotakassaan.
Iranin sodasta lisätuloja sotakassaan
Hyökkäys Ukrainaan on käynyt Venäjälle aiempaa raskaammaksi. Droonisota rintamalla on hidastanut joukkojen etenemistä Donbasissa ja kasvattanut tappioita. Viimeisin rauhanneuvottelukierros pysähtyi tammikuussa.
Venäjä on saanut kasvatettua öljytuloja Iranin sodan seurauksena. Torstaina Venäjä ilmoitti, ettei se enää myy Urals-öljylaatuaan alennuksella Brent-viitehintaan nähden. Lisäksi Yhdysvallat höllensi aiemmin tässä kuussa Venäjän öljyvientiin kohdistuvia pakotteita.
Lisätulot voivat kuitenkin olla väliaikaisia, jos Iranin sota päättyy pian.
Venäjän teollisuudenharjoittajien ja yrittäjien liiton puheenjohtajan Alexander Šohinin mukaan presidentti sanoi oligarkeille, että ylimääräiset öljytulot pitäisi käyttää ensisijaisesti yritysten omien taseiden vahvistamiseen.
Šohin kertoi The Bellille Putinin arvioineen, että Iranin sota voisi päättyä ”kolmessa tai neljässä viikossa”. Samalla presidentti varoitti sekä valtiovarainministeriötä että liike-elämän edustajia laskemasta sen varaan, että lisätulot jatkuisivat pitkään.
