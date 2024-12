Kremlin arkkivihollinen: Syyrian romahdus on nöyryytys Vladimir Putinille

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja presidentti Vladimir Putinin arkkiviholliseksi kutsuttu Bill Browder toteaa Venäjän johdon laittaneen vuosien varrella huomattavia voimavaroja Syyrian vallasta syöstyn johtaja Bashar al-Assadin tukemiseksi.

Venäjä sekaantui Syyrian sisällissotaan syyskuussa 2015 vaikeuksiin joutuneen al-Assadin hallinnon pyynnöstä. Maan sotilaskoneet aloittivat laajan ilmaiskujen sarjan eri puolilla maata. Syyriaan lähetettiin erikoisjoukkoja, sotilasneuvonantajia ja Wagner-ryhmän palkkasotureita. Kreml ilmoitti joulukuussa 2017 sen joukkojen jäävän maahan pysyvästi.

Operaation tavoitteena oli heikentää Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Lähi-idän alueella. Venäjä sai samalla käyttöönsä Latakiassa sijaitsevan lentotukikohdan ja vahvistettua Tartuksen laivastotukikohtaa, jonka käyttö pohjautui Neuvostoliiton ja Syyrian sopimukseen 1970-luvulta. Kreml pystyy projisoimaan tukikohtien kautta sotilasvoimaa Välimeren alueelle.

Tukikohtien kohtalo on epäselvä huolimatta siitä, että Venäjän valtionmediassa Syyrian opposition on kerrottu sallivan niiden toiminnan jatkon. Venäjän laivaston alukset ovat poistuneet ilmeisesti varotoimenpiteenä merialueelle Tartuksen edustalla.

– Kyseessä on historiallinen hetki. Al-Assad oli brutaali diktaattori, joka surmasi yli puoli miljoonaa omaa kansalaistaan ja loi samalla kymmenen miljoonaa pakolaista. Hän teki tämän yhteistyössä Vladimir Putinin ja Iranin kanssa, ja hänet on nyt voitettu lopullisesti, Bill Browder toteaa Times Radion haastattelussa.

Marraskuun alussa aloitettu oppositioryhmien hyökkäys vaikutti yllättäneen hallinnon joukot, joiden rintama romahti nopeasti. Bill Browder toteaa Venäjän ilmavoimien tehneen joitakin ilmahyökkäyksiä al-Assadin joukkojen tueksi, mutta toiminta ei ollut kovin intensiivistä.

– En usko, että Bashar al-Assadin hylkääminen oli tietoinen päätös. Vladimir Putinin voimavarat ovat vain venyneet äärimmilleen, sillä kaikki sotilaallinen voima on Ukrainassa. Sotaa ei ole silti voitettu, ja voimavarat ovat lopuillaan, Bill Browder toteaa.

Hänen mukaansa Kremlin viimeaikaiset vaikutusoperaatiot ovat epäonnistuneet muun muassa Moldovassa ja Romaniassa.

– Tämä on nöyryyttävä hetki Putinille. Hän laittoi nimensä ja voimavaransa al-Assadin taakse, ja nyt hänetkin on nöyryytetty, Browder toteaa.

🚨update🚨

Landsat 8-9📷 confirms 🇷🇺Med Sea Flotilla in a holding pattern in the roadstead, ~8km west of the port of Tartus

Caveats apply, especially on the Novorossiysk ID, but very confident the remaining vessels are accounted for https://t.co/Fd55bBjta3 pic.twitter.com/JmnNlSDCQS

— MT Anderson (@MT_Anderson) December 9, 2024