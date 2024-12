Kremlin dilemma: Pitääkö sotakalusto siirtää hätäisesti pois Syyriasta?

Venäjän väitettiin aloittaneen jo viime viikolla sota-alustensa evakuoinnin Syyrian länsirannikolla sijaitsevasta Tartuksen laivastotukikohdasta.

Carnegie-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot huomauttaa, että vielä viikonloppuna suurin osa laivoista oli joko satamassa tai merialueella sen lähellä. Yksikään niistä ei ollut kulkenut Bosporinsalmen, Suezin kanavan tai Gibraltarinsalmen läpi.

Kilo-luokan sukellusvene Novorossijsk oli Tartuksen satamassa 6. joulukuuta, kuten myös Gorshkov-luokan fregatti Amiraali Golovko, Grigorovitsh-fregatti ja yksi huoltoalus.

Venäläisalukset eivät voi palata Mustallemerelle, sillä Turkki on sulkenut pääsyn sota-aluksille Montreux’n sopimuksen nojalla. Niiden olisi palattava pitkää reittiä Itämerelle tai etsittävä tilapäinen tukikohta Libyasta, Sudanista tai Algeriasta.

Syyrian oppositioryhmät ottivat sunnuntaina haltuunsa koko Latakian maakunnan. Venäjän valtionmedian mukaan kapinalliset eivät ole tunkeutuneet siellä sijaitseviin Venäjän asevoimien tukikohtiin. Opposition kerrottiin taanneen venäläisten tukikohtien ja diplomaattisten instituutioiden turvallisuuden.

Khmeimimin lentotukikohtaan on saapunut muutamia kuljetuskoneita, mutta tämä ei riitä kaiken kaluston siirtämiseen.

– Ilmaevakuointi vaatisi satoja Il-76- ja An-124-kuljetuskoneiden lentoja eikä vain muutamia nyt nähtyjä. Kun Venäjän joukot lähetettiin Syyriaan vuonna 2015, he tekivät lähes 300 lentoa kahden viikon aikana. Ja tämä oli ennen tukikohdan laajentamista, Dara Massicot kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Neljä sunnuntaina saapunutta rahtikonetta veivät luultavasti kalustoa ja henkilökuntaa takaisin Venäjälle. On myös mahdollista, että niiden mukana saapui palkkasotureita, aseita ja ammuksia tukikohtien suojaamiseksi.

Tutkija kehottaa tarkkailemaan, pystyykö Venäjä jatkossa käyttämään Syyrian ilmatilaa Afrikkaan suuntautuviin lentoihin. Hätätilanteessa hävittäjäkoneet pystyvät lentämään takaisin Venäjälle lyhyellä varoitusajalla. Helikopterit ja ilmatorjuntajärjestelmät voidaan pakata An-124-kuljetuskoneisiin.

– Jos lennot menevät lyhyttä reittiä Venäjälle Turkin kautta, tarkoittaa tämä tietenkin Turkin suostumusta. On olemassa myös paljon pidempi lentoväylä Irakin ja Iranin kautta, jos pääsyä Naton ilmatilaan ei ole, Massicot sanoo.

Täysimittaista evakuointia olisi mahdotonta piilottaa, sillä se edellyttäisi massiivista logistista operaatiota. Tutkijan mukaan Kreml luultavasti pyrkii pitämään kiinni tukikohdistaan neuvottelujen kautta. Vastineeksi Syyrian uudelle hallinnolle voidaan tarjota rahaa, öljyä, maakaasua tai palkkasotilaita.

– Venäjän vaikutusvalta Välimerellä oli viimeisten kymmenen vuoden aikana improvisoitua, mikä tiedettiin. He eivät tehneet toissijaisia tukikohtasopimuksia lähialueella. Voi olla, että tätä yritetään tällä hetkellä, Massicot sanoo.

— Dara Massicot (@MassDara) December 8, 2024