Kremliä lähellä olevat poliitikot hankkivat mökkejä Norjan tärkeän tukikohdan vierestä

Venäjän diktaattori Vladimir Putinia lähellä olevilla venäläisvaikuttajilla on ollut vuosikausia kiinteistöjä tärkeiden norjalaistukikohtien läheltä Pohjois-Norjassa, Norjan TV2:n selvitys paljastaa.

Norjan turvallisuuspalvelu PST on varoitellut pitkään venäläisten omistamista kiinteistöistä sotilastukikohtien liepeillä. Kuten Suomessakin, huolena on ollut, että tällaisia kohteita voitaisiin käyttää vakoiluun tai sotilasoperaatioiden tukena kriisitilanteessa.

Yhdessä venäläisen oppositiomedia Dossier Centerin kanssa tehdyn selvityksen perusteella Målselv Fjellandsbyhyn vuonna 2010 rakennetut kaksi suurta hirsitaloa kuuluvat ”Putinin puolueeksikin” kutsutun valtapuolue Yhtenäisen Venäjän merkittäville poliitikoille.

He ovat Murmanskin pormestari Igor Morar ja Murmanskin vaikutusvaltainen aluepäättäjä Viktor Saigin. Omistustietoja ei ole aiemmin avattu yksityiskohtaisesti Norjassa. Morar omistaa huvilansa puoliksi venäläisen liikekumppaninsa kanssa. Hän oli vielä hankinnan tehdessään liikemies. Sittemmin miehestä on tullut näkyvä poliitikko ja Putinin puolueen jäsen.

Viktor Saiginin talo on TV2:n tietojen mukaan hänen tyttärensä nimissä. Saiginin kerrotaan kuitenkin ostaneen tontin, jolle se on rakennettu. TV2:n lähde kertoo Saiginin maksaneen myös kahden muun venäläisen tontit alueella. Saiginia luonnehditaan erääksi Murmanskin rikkaimmista poliitikoista.

Yhteyksiä asevoimiin

Viktor Saigin on norjalaisselvitysten perusteella mielenkiintoinen hahmo. Hän edustaa Murmanskin alueduumassa Severomorskin suljetun sotilaskaupungin sisältävää vaalipiiriä ja toimii paikallishallinnon turvallisuudesta ja sotateollisuudesta vastaavan valiokunnan varapuheenjohtaja.

Saigin kuuluu myös Venäjän rauhansäätiön johtoon. Sillä ei nimestään huolimatta ole juuri todellista tekemistä rauhan edistämisessä.

Järjestöä johtaa Venäjän niin sanottuun systeemiseen oppositioon kuuluvan Liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Leonid Slutski. Slutksi oli yksi Kremlin hyväksymistä Vladimir Putinin vastaehdokkaista kevään presidentinvaalissa. Hän johtaa myös Venäjän duuman ulkoasiainvaliokuntaa. Slutski oli näkyvässä roolissa, kun Venäjä liitti Ukrainalta valtaamansa Krimin laittomasti alueeseensa alkuvuodesta 2014.

Mediatietojen mukaan Venäjän rauhansäätiö pitää yhteyttä Venäjän sotilastiedustelu GRU:n kanssa. Järjestön on muun muassa kerrottu välittäneen Venäjän tiedustelulle ulkomaalaisista hankkimiaan tietoja. Säätiö myös levittää Venäjä-mielistä propagandaa lännessä.

TV2 kertoo toisessa tästä löytyvässä jutussaan Viktor Saiginin johtavan nykyisin myös Murmanskiin hiljattain perustettua lasten ja nuorten ”patrioottiseen koulutukseen” keskittyvää keskusta. Siellä nuoriin iskostetaan Venäjän sotapropagandaa ja opetetaan sotilastaitoja kuten aseiden käyttöä. Jutun perusteella kyse ei ole pienimuotoisesta toiminnasta. Tähän tullessa koulutusta on saanut jo liki 1700 lasta ja nuorta. Keskusta ollaan myös laajentamassa.

Sosiaalisessa mediassa Saigin suitsuttaa Vladimir Putinia ja tukee avoimesti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Hän tosin kutsuu sitä ”humanitaariseksi tehtäväksi”.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Lähellä tärkeitä sotilaskohteita

Venäläisvaikuttajien kiinteistöt ovat lähellä norjalaisia sotilaskohteita.

Korkealla sijaitsevilta huviloilta voi tarkkailla esteettä Bardufossin lentotukikohdasta operoivia hävittäjiä. Vähän matkan päässä on myös Norjan maavoimien tukikohtia ja muita Natolle tärkeitä kohteita. Alueella on järjestetty vuosien varrella suuria puolustusliiton harjoituksia ja siellä on vieraillut liittolaismaiden joukkoja kylmän kelin harjoituksissa.

Suomen rajalle mökkialueelta on matkaa noin 80 kilometriä.

Norjan maanpuolustuskorkeakoulun tiedustelun apulaisprofessori Tom Røseth sanoo suoraan, että kyse on Kremlille uskollisista toimijoista, ”jotka tekevät tietysti, mitä Kreml tahtoo”.

Hän korostaa, ettei kiinteistöhankintojen tarkoituksesta voi vetää mitään suoria johtopäätöksiä.

– Olemme tilanteessa, jossa Moskovan päättäjät haluavat lisää tietoa. Tämä taas kasvattaa tiedustelupalveluihin kohdistuvaa painetta, asiantuntija arvioi TV2:lle.

Røsethin mukaan Venäjän viranomaiset voivat esimerkiksi painostaa tällaisessa paikassa kiinteistöjä omistavia.

– Jos Venäjän tiedustelu haluaisi, että näitä tontteja käytettäisiin sotilaallisiin tarkoituksiin, eivät omistajat voisi sitä estää.