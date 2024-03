Kreml sanoo luovansa 14 uutta divisioonaa – tätä se tarkoittaa

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti hiljattain Venäjän muodostaneen uuden armeijakunnan. Sillä viitataan luultavasti Karjalassa perustettavaan armeijakuntaan tai Ukrainan rintaman eteläosiin sijoitettuun 40. armeijakuntaan.

Asevoimien tavoitteena on muodostaa kaksi uutta armeijaa, 14 divisioonaa ja 16 prikaatia vuoden 2024 loppuun mennessä. Venäjä muodosti viime vuoden aikana kaksi uutta armeijaa.

Asiantuntijoiden mukaan hankkeen esteeksi voi muodostua ainakin lyhyellä aikavälillä pula miesvoimasta, kalustosta ja koulutuskapasiteetista. On väitetty, että Kreml suunnittelisi uutta liikekannallepanon kierrosta Vladimir Putinin uudelleenvalinnan jälkeen.

Carnegie-ajatuspajan tutkija Dara Massicot muistuttaa, että Sergei Shoigu on ilmoittanut aiempina vuosina vastaavista muutoksista ja uusista yksiköistä, joille lopulta ei ole ohjattu riittävästi upseereita ja sotilaita. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2016.

– Nyt on sodanaika, joten tilanne on erilainen. Tätä kannattaa seurata, mutta ilmoituksia ei pidä uskoa kirjaimellisesti, Dara Massicot kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Vuonna 2016 Shoigun mainitsemat ”kymmenen uutta divisioonaa” pohjautuivatkin olemassaoleviin prikaateihin. Ne pysyivät alivahvuisina syksyyn 2021 asti, jolloin osalle ohjattiin BARS-reserviläisiä.

– Shoigu sanoi viime vuonna, että he luovat armeijan Ukrainan rintamalle, ja näin tehtiinkin. Mutta koko armeijan kalusto käytännössä menetettiin Avdijivkan taistelussa viiden kuukauden aikana, Massicot toteaa.

Hän uskoo, että tällä kertaa Kreml todella yrittää muodostaa kokonaan uusia yksiköitä. On kuitenkin epäselvää, mistä ylimääräinen kalusto ja miesvoima haalitaan. Shoigun ilmoitus edellyttäisi yli 100 000 uuden sotilaan värväämistä.

Kaikki saatavilla oleva sotilaskalusto ohjataan tällä hetkellä Ukrainassa jo taisteleville yksiköille tappioiden korvaamiseksi.

Massicotin mukaan on periaatteessa mahdollista, että 14 uuden divisioonan muodostamiseen tehdään suuri liikekannallepanokierros ensi vuoden puolella. Tämä edellyttäisi uusia tukikohtia ja voimavarojen ohjaamista koulutukseen.

– Venäjä aikoo lisätä asevoimiensa kokoa, ja ne tekevät tämän tavoitteen mukaisia päätöksiä. Väitteisiin on syytä suhtautua epäillen ja seurata, millä aikavälillä muutokset oikeasti toteutetaan. Kannattaa myös seurata näyttöä siitä, että he todella tekevät näin, Massicot sanoo.

I want to add context to Russian announcements of new units. Shoigu has periodically announced these types of changes in peacetime and then not staffed them (like in 2016). This is wartime, so it’s different. Keep an eye on it, but don’t take it at face value. A few thoughts 1/ https://t.co/jk5TFf0I5p

— Dara Massicot (@MassDara) March 21, 2024