Jussi Halla-aho: Venäjän uhka ei väisty naapurimaiden yltä

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) varoittaa, ettei Venäjän uhka väisty sen naapurimaiden yltä toistaiseksi näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.

– Neuvostoimperiumin menetyksestä traumatisoinut Venäjän johto yrittää palauttaa imperiumin, eivätkä venäläiset valitettavasti suuremmin vastusta tätä ajatusta. Siksi meidän on syytä varautua siihen, että uhka jatkuu loputtomiin. Emme voi luottaa sopimuksiin tai kansainväliseen oikeuteen, koska Venäjä ei kunnioita niitä. Meidän on investoitava pelotteeseen. Kun kaikki Itämeren alueen demokratiat ovat samassa puolustusliitossa, tämä työ on hieman helpompaa, puhemies totesi vierailullaan Liettuassa 6. toukokuuta.

Halla-aho totesi myös, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli Suomessa järkytys ja johti täyskäännökseen yleisessä mielipiteessä Nato-jäsenyyden puolelle. Myös tuki Ukrainalle koetaan Suomessa ja Liettuassa yhtä tärkeäksi.

– Arvostamme suuresti Liettuan aktiivista roolia Ukrainan auttamisessa. Ymmärrätte yhtä hyvin kuin mekin, että Venäjän voitolla Ukrainassa olisi vakavia seurauksia paitsi maailmanjärjestykselle myös omalle kansalliselle turvallisuudellemme. Siksi Venäjän voitto ei voi olla meille vaihtoehto, ja meidän on tehtävä kaikkemme sen estämiseksi, Halla-aho totesi liettualaiselle kollegalleen, parlamentin puhemies Viktorija Čmilytė–Nielsenille.

Puhemiesvaltuuskunta tapasi Vilnan vierailullaan 5.–6. toukokuuta myös Liettuan pääministeri Ingrida Šimonytėn, ulkoministeri Gabrielius Landsbergisin ja puolustusministeri Laurynas Kasčiūnasin. Kaikissa keskusteluissa esillä olivat erityisesti turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät asiat sekä Ukrainan tukeminen.

Puhemiesvaltuuskuntaan kuuluivat puhemiehen lisäksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen (sd.).

Vierailun ohjelmassa oli myös tutustuminen Vilnan yliopistoon, missä valtuuskunta tapasi yliopiston rehtorin, liettualaisia suomen kielen opiskelijoita ja suomalaisia lääketieteen opiskelijoita.