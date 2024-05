Petteri Orpo: Tanskassa on tehty juuri se, mitä me olemme tekemässä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin julkisen talouden suunnitelmaa. Hän kertoi juuri käyneensä Tanskassa, jossa ”todellakin asiat ovat paremmin”.

– Siellä on korkeampi työllisyysaste. Velkaantumisaste on 30 prosenttia — meillä 80 prosenttia. Siellä vienti vetää, siellä tehdään investointeja, siellä yritykset kasvavat. Siellä on tehty juuri ne asiat, joita me olemme Suomessa tekemässä: työmarkkinauudistuksia, sosiaaliturvasta kannustava, Petteri Orpo sanoi.

– Siellä kannustetaan investoimaan, on panostettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tehdään vientiponnisteluita ja niin edelleen. Kaikki nämä löytyvät Suomen hallituksen ohjelmasta. Me haluamme, että Suomi on yhtä dynaaminen talous kuin Tanska. Me haluamme, että meillä on tanskalainen työllisyysaste. Me haluamme, että meillä on myöskin tulevaisuudessa samanlainen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta kuin Tanskassa.

Petteri Orpon mukaan ”se vain on niin, että kun olen tutustunut nopeasti erityisesti SDP:n, keskustan ja vihreidenkin tässä kertomiin vaihtoehtoihin, niin niillä tätä muutosta ei tapahdu, ei sinne päinkään”.

Pääministeri sanoi kiinnittäneensä erityisesti huomiota sosiaalidemokraattien vaihtoehtoon.

– (SDP:n vaihtoehdon) seurauksena Suomi olisi ensi kesänä liiallisen alijäämän menettelyssä. Velkaantuminen jatkuisi.

Keskustan sopeutusvaihtoehto taas perustuu Orpon mielestä ”4—5 miljardin täysin ilmaan jäävään kasvu- ja rakennepakettiin”.

– Te tulette varmasti huomaamaan, kun te teette oman harjoituksenne, kuinka vaikeaa on yhdeksän miljardin aikaansaaminen. Ja se tarvitaan, jotta Suomi ei ole liiallisen alijäämän menettelyssä.

Petteri Orpon mukaan sopeutuksen lisäksi hallitus tekee ”uudistuksia, joita Suomi tarvitsee, jotta Suomi on hyvinvoiva maa myöskin tulevaisuudessa”.

– Ja me viemme eteenpäin työmarkkinauudistuksia. Me viemme eteenpäin sosiaaliturvan uudistamista. Me toteutamme miljardin panokset tutkimuksen ja tuotekehityksen innovaatioihin. Me panostamme siis osaamiseen merkittävällä tavalla.

– Me pystymme pitämään huolta samaan aikaan tässä vaikeassa ajassa maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta. Me vahvistamme oikeusvaltiota lisäämällä määrärahoja oikeusjärjestelmän koko ketjuun.

Hän sanoi hallituksen odottavan oppositiolta, että ”te tuotte jotain sisältöä, todellista sisältöä, konkretiaa”.

– Viekää ne momenteille, jotta te voitte näyttää, että teillä on oikeasti vaihtoehto. Yhdet momentit löytyvät SDP:n kirjasta, ja ne ovat — yllätys, yllätys — veronkorotusmomentit, kolme ja puoli miljardia, jotka iskevät työhön ja yrittämiseen.

Petteri Orpon mukaan Suomen menestys on perustunut työhön ja ahkeruuteen.

– Niin se on jatkossakin. Ja verottamalla se ei toteudu. Meidän pitää kannustaa työntekoon, yrittämiseen ja innovaatioihin, ja kaikkia näitä, arvoisa eduskunta ja oppositio, hallitus tekee. Meidän ohjelmamme on kokonaisuus, ja olen aivan varma siitä, että kun olemme loppuvaalikaudessa, niin se kasvu on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle ja tilanne on parempi.