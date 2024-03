Useat merkit osoittavat: Moskova valmistautuu suureen sotaan

Venäjän arvioidaan lisänneen Ukrainan rintamalla taistelevien sotilaiden määrää vuoden aikana noin 360 000 sotilaasta yli 460 000 sotilaaseen.

Amerikkalaisen ISW-tutkimuslaitoksen mukaan useat finanssi- ja talouspolitiikkaan sekä asevoimiin liittyvät tekijät viittaavat siihen, että Kreml valmistautuu perinteiseen suuren mittakaavan konfliktiin Natoa vastaan.

Suursodan ei oleteta alkavan välittömästi, mutta kuitenkin lyhyemmän ajan päästä kuin mitä moni asiantuntija lännessä on olettanut.

Presidentti Vladimir Putin tapasi hiljattain puoluejohtajien kanssa ja esitteli heille uuden virkakautensa kärkihankkeita, jotka tähtäävät maan talouden kehittämiseen. Putinin mukaan maan ”todellinen eliitti” koostuu sotilaista ja työntekijöistä, jotka ovat todistaneet uskollisuutensa Venäjälle.

Sodan vuoksi kasvaneet valtion menot pyritään pitämään aiempaa korkeammalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä. Talouseliitin odotetaan osallistuvan budjetin rahoittamiseen.

ISW huomauttaa, että Venäjän asevoimat jatkaa samanaikaisesti rakenteellisia uudistuksia sotatoimien tukemiseksi. Venäjän arsenaalia pyritään laajentamaan pidemmällä aikavälillä, jotta maa olisi valmis mahdolliseen konfliktiin Natoa vastaan.

Puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti hiljattain Venäjän muodostaneen uuden armeijakunnan. Sillä viitataan luultavasti Karjalassa perustettavaan armeijakuntaan tai Ukrainan rintaman eteläosiin sijoitettuun 40. armeijakuntaan.

Asevoimien tavoitteena on muodostaa kaksi uutta armeijaa, 14 divisioonaa ja 16 prikaatia vuoden 2024 loppuun mennessä. Venäjä muodosti viime vuoden aikana kaksi uutta armeijaa. Asiantuntijoiden mukaan hankkeen esteeksi luultavasti muodostuu ainakin lyhyellä aikavälillä pula miesvoimasta, kalustosta ja koulutuskapasiteetista.

– Tällaisten reformien tavoitteena on todennäköisemmin vahvistaa Venäjän pitkän aikavälin kyvykkyyksiä Natoa vastaan, ISW:n tilannekatsauksessa todetaan.

