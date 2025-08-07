Verkkouutiset

Teboilin huoltoasema Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

KL: Teboil syvissä vaikeuksissa, tappio lähes 60 miljoonaa euroa

  • Julkaistu 07.08.2025 | 08:25
  • Päivitetty 07.08.2025 | 08:25
  • Talous, Venäjä
Venäläisomistus kurittaa yhtiön kannattavuutta.
Venäläisten omistava huoltoasemaketju Teboil teki viime vuonna 58,7 miljoonan euron tappion. Asiasta kertoo Kauppalehti.

– Onhan tulos pettymys, mutta siihen on reagoitu omistajan puolelta, Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt kommentoi tulosta KL:lle.

Teboilin omistaa venäläinen öljy-yhtiö Lukoil. Venäläisomistuksen takia Teboil on ollut Suomessa laajojen boikottien kohteena, ja monet yhteistyökumppanit ovat lopettaneet yhteistyön huoltoasemaketjun kanssa. Esimerkiksi vuonna 2022 poliisi ja muut valtionhallinnon tahot lopettivat Teboililla tankkaamisen. Aiemmin valtionhallinto käytti Teboilia kilpailutussopimuksen perusteella. Sopimus purettiin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.

Huoltoasemaketjun venäläisomistus on herättänyt kysymyksiä myös siitä, kerryttääkö Teboil Venäjän sotakassaa. Yhtiö kiisti Verkkouutisille rahoittavansa sotatoimia.

– Liiketoimintaan tarvittavat tuotteet ostamme aina Venäjän ulkopuolisilta kumppaneiltamme. Toiseksi, emme ole sodan alkamisen jälkeen maksaneet osinkoja omistajalle, Toni Flyckt kommentoi VU:lle.

Kerryttääkö Teboil Moskovan sotakassaa? Näin yhtiö vastaa

