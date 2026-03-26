Kauppaneuvos TE:lle: Julkinen sektori on tehoton ja kankea

Harri Bromanin mukaan uudet asiat jäävät tekemättä ja kokeilematta.
Julkisen sektorin tehottomuus nousee puheenaiheeksi säännöllisesti. Tekoälyn luoma kuvituskuva.
Kauppaneuvos Harri Broman arvostelee julkista sektoria tehottomuudesta Talouselämälle.

– Julkisella puolella ollaan kankeita ja hitaita ottamaan uusia asioita mukaan tekemiseen. Virheitä vältetään liikaa ja uudet asiat jäävät tekemättä ja kokeilematta. Rohkeampia voitaisiin olla, Broman sanoo TE:lle.

Hänen näkemyksensä perustuu työhön Petteri Orpon (kok.) nimittämänä Itäisen Suomen ohjelman erityisavustajana. Broman esittää, että Itä-Suomeen perustettaisiin erityistalousalueita investointien vauhdittamiseksi. Hänen työnsä Itäisen Suomen ohjelman parissa päättyy maaliskuun lopussa, ja esitys on keskeinen osa kokonaisuutta. Mallissa yrityksille tarjottaisiin veroetuja, kuten helpotuksia tulo- ja kiinteistöveroihin.

– Seuraava vaihe olisi kokeilualueita koskevan lainsäädännön valmistelun käynnistäminen, Broman sanoo.

Bromanin mukaan erityistalousalueet voisivat tuoda Suomeen uusia investointeja ja työpaikkoja, erityisesti ulkomailta. Hän viittaa Baltian ja Puolan kokemuksiin, joissa vastaavat alueet ovat houkutelleet miljardiluokan investointeja. Mallissa toiminta perustuisi ammattimaisiin operaattoreihin, ja verohelpotukset realisoituisivat vasta, kun yritystoiminta on käynnissä. Arvostelua on esitetty investointien siirtymisestä maan sisällä, mutta Bromanin mukaan kokonaisvaikutus olisi Suomelle positiivinen.

