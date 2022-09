HS: Poliisi lopettaa Teboililla tankkaamisen

Poliisi lopettaa venäläisomisteisella Teboililla tankkaamisen, Helsingin Sanomat kertoo.

Poliisin asiointi Teboilin huoltoasemilla on herättänyt kansalaisissa pahennusta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Teboil on venäläisen Lukoilin tytäryhtiö.

Itä-Uudenmaan apulaispoliisipäällikkö Tapio Lakanen kertoo HS:lle, että poliisi on jatkanut Teboililla asiointia valtion hankintayhtiö Hanselin tekemän kilpailutussopimuksen takia, jonka mukaan ensisijaisena tankkauspaikkana on Teboil.

Nyt tilanteeseen on tulossa muutos. Ylitarkastaja Jarmo Ollikainen poliisihallituksesta vahvistaa, että poliisi lopettaa Teboililla tankkaamisen lokakuun 9. päivänä. Sopimuksen katkaisu on mahdollista EU:n tuoreimman pakoteasetuksen perusteella. Valtion hankintayhtiö Hansel on nyt lähettänyt eri toimijoille viestiä siitä, että polttoainekilpailutuksen ensisijaista voittajaa ei enää jatkossa käytetä.

Jatkossa tankkauksista voi tehdä vain sopimukseen jäävien Nesteen ja St1:n jakeluasemilla. Hanselin ohje ei kosketa vain poliisia, vaan koko valtionhallintoa.