Kilpikonnatankin luukku jäi auki, pommilennokki lensi suoraan sisään

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut viestipalvelu X:ssä videon (jutun alla), joka näyttää 93. mekanisoidun prikaatin lennokki-iskun venäläistä ”kilpikonnatankkia” vastaan.

Ukrainan tiedustelulennokki havaitsee tankin, jonka jälkeen FPV-räjähdelennokki lentää suoraan vaunun etuosassa olevasta luukusta sisään räjäyttäen ajoneuvon.

– Miehittäjät tekivät ”kilpikonnatankin”, mutta unohtivat sulkea luukun. Ukrainalaiset lennokkien ohjaajat eivät anna anteeksi tällaisia virheitä, X-postauksessa todetaan.

Ukrainan rintamalle ilmaantui loppukevään aikana useita Venäjän ”kilpikonnapanssarivaunuja”, jotka oli varustettu räjähdelennokeilta suojaavilla metallilevyillä.

Latomaisia rakennuksia muistuttavien viritelmien katoille on monesti lisätty elektronisia häirintälaitteita. Ne voivat kätkeä sisäänsä erilaisia panssarivaunuja.

”Kilpikonnatankeille” on naureskeltu, mutta osa asiantuntijoista pitää ratkaisuja loogisena sopeutumisena etulinjan oloihin.

Videolinkillä ohjattavat FPV-lennokit uhkaavat muun muassa Venäjän moderneimpaan kalustoon lukeutuvia T-90-panssarivaunuja, mutta niiden tehoa voidaan vähentää merkittävästi metallilevyjen tai -häkkien kaltaisilla suojilla.

Occupiers made a 'turtle' tank but forgot to close a hatch…

🇺🇦 drone pilots don't forgive such mistakes.

📹: 93rd Mechanized Brigade pic.twitter.com/rHNxGbqgSk

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 5, 2024