Kiinteistönhuoltaja IL:lle: Osa tuetuista vuokra-asunnoista on kuin hotelleja

Hekan kiinteistönhuoltajana aiemmin työskennellyt Pekka (nimi muutettu) kertoo Iltalehdessä, miten Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja vuokrataan luvattomasti eteenpäin.

Tietoja on tihkunut paitsi omista havainnoista huoltokeikkojen yhteydessä myös asukkaiden kertomusten perusteella. Verkkouutiset kertoi äskettäin Vallilassa paljastuneista tapauksista.

Joidenkin Hekan talojen liepeillä Pekkaa ovat ihmetyttäneet jatkuvasti matkalaukkujen kanssa vastaan tulevat ihmiset.

Pekan mukaan tapauksia on tullut vastaan etenkin Helsingin suosituilla alueilla, joissa on moderneja ja remontoituja Hekan asuntoja. Esimerkiksi eräällä tarkastuksella ydinkeskustan lähellä sijaitsevan asunnon sisustus ja asukkaan omien tavaroiden puute herättivät airbnb-epäilyksen.

– Katsottiin, että se oli aika lailla hotellihuoneeksi tehty asunto. Siellä ei ollut mitään henkilökohtaisia tavaroita.

Vuosien mittaisen uransa aikana hän on huomannut sekä lyhytvuokraamista että jälleenvuokraamista, jossa henkilö ottaa asunnon vastaan mutta alivuokraa sen edelleen. Myös tämä on Hekan säännöissä kielletty. Pekka arvelee, että alivuokraus voi olla jopa yleisempi ilmiö kuin majoituskäyttö.

Lisäksi Pekka kertoo törmänneensä tapauksiin, joissa asunnossa kirjoilla on virallisesti yksinhuoltaja lapsineen, mutta jokaisen huoltokäynnin yhteydessä asunnossa saattaa olla paikalla myös päävuokralaisen puoliso. Pekka toteaa, että taustalla saattaa olla tuilla kikkailu.

Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala on todennut, että kaikki tietoon tulleet jälleenvuokrausepäilyt selvitetään. Hänen mukaansa ongelmat eivät ole laajoja suhteessa Hekan asuntojen määrään.

Aspala kertoi aiemmin VU:lle, että Heka ei tilastoi erikseen luvatonta vuokraustoimintaa vaan tapaukset selvitetään kuten muutkin asumishäiriöistä tehdyt ilmoitukset.

