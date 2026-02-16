Kiellettyjä airbnb-vuokrauksia selvitetään Helsingissä – tämä kiinnijäännistä seuraa

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) kertoo selvittävänsä vuokra-asuntojensa luvatonta jälleenvuokrausta.
Verkkouutiset kertoi perjantaina Mohammedin airbnb-toiminnasta Vallilassa sijaitsevassa Hekan yksiössä. Tuolloin Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala korosti, että lyhytvuokrauksen ongelma on marginaalinen. Hekalla on Helsingissä kaikkiaan yli 55000 asuntoa.
Ensiksi paljastuneiden kahden asunnon lisäksi luvattomassa majoituskäytössä olevia Hekan asuntoja löytyi nopeasti lisää eri puolilta Helsinkiä, joita kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) on listannut X-tilillään.
Nyt Heka kertoo, että sen tietoon on tullut uusia asuntoja, joita on jälleenvuokrattu luvattomasti Airbnb-palvelussa. Heka sanoo tiedotteessa suhtautuvansa tietoihin vakavasti, ja että tapaukset selvitetään perusteellisesti.
Epäily luvattomasta jälleenvuokrauksesta käynnistää selvityksen välittömästi, ja asia etenee huoneenvuokralain mukaisessa prosessissa.
– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, painottaa Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala.
Yksittäisiä tapauksia Heka ei voi kommentoida tietosuojasyistä.
Monet tapaukset tulevat Hekan tietoon asukkaiden ilmoitusten kautta. Kaikki ilmoitukset käsitellään, ja niihin reagoidaan viipymättä.
Naapurit toivovat usein tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Yksittäistä asukasta koskevia tietoja ei kuitenkaan voida luovuttaa muille kuin henkilölle itselleen. Hekan mukaan jokainen ilmoitus käsitellään ja asiaa viedään eteenpäin.
– Hekan hallitus ohjaa ja seuraa toimenpiteiden toteuttamista aktiivisesti, sanoo tiedotteessa Hekan hallituksen puheenjohtaja Maximilian Rewell.
Häiriö- ja sopimusrikkomustilanteiden ratkaiseminen voi kestää pitkään esimerkiksi oikeusprosessien vuoksi. Hekan näkemyksen mukaan on tärkeää, että purkuprosessit etenevät riittävän nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin. Se on sekä vuokranantajan että asukkaiden etu.
Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot on tarkoitettu kiireellisessä asunnontarpeessa oleville pienituloisille asukkaille. Hekalla lyhytaikainen jälleenvuokraus kiellettiin kokonaan vuoden 2025 lopussa.
