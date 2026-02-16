”Asuntoon tuet ja sitten se vuokralle” – näin kansanedustaja laittaisi tukikikkailun kuriin

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa valtion tukemien vuokra-asuntojen väärinkäyttöön.

– On jo pitkään ollut mahdollista tulla ulkomailta Suomeen, saada tukiasunto ja sosiaalituet, sen jälkeen laittaa tukiasunto vuokralle ja mennä takaisin kotimaahan elämään leveästi vuokrien ja sosiaalitukien turvin, Sammallahti kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

– Samoin voi saada tukiasunnon sosiaalitukineen, alivuokrata asunnon ja elää maanmiesten kanssa kimppakämpässä. Näistä on rakennusalalla tiedetty jo iät ja ajat, ja nyt Verkkouutiset läpivalaisi ansiokkaasti, miten kelmit tekevät tukiasunnoilla rahaa Airbnb:ssä, Sammallahti jatkaa viitaten Verkkouutisten juttuun, jossa kerrottiin pienituloisille suunnattujen vuokra-asuntojen käyttämisestä majoitusbisneksessä.

Sammallahden mukaan on selvää, että kuvatun kaltainen ”veronmaksajien ryöstäminen” on lopetettava.

– Hekan tukiasunnot ovat Helsingin oma ongelma, mutta samaa tehdään myös ara-asunnoilla ja sosiaalituilla ympäri Suomen. Hallitus on onneksi kiristänyt tukiasuntojen ja sosiaaliturvan saamisen ehtoja, samoin keventänyt korkotukimekanismeja, Sammallahti jatkaa.

Silti hänen mukaansa paremmin toimiva keino olisi maksaa asumistuet suoraan vuokranantajalle ja ajaa asumistuet jollain siirtymäajalla nollaan.

– Samoin korkotukihimmelit olisi hyvä lakkauttaa, pois lukien erityisryhmille, eli vammaisille, vanhuksille ja opiskelijoille rakennettavat asunnot. Tämä estäisi väärinkäytökset ja tervehdyttäisi miljardien eurojen tulonsiirroilla vinoutetun asuntomarkkinan, Sammallahti sanoo.

