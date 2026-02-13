Mohammed vuokraa Helsingin kaupungin asuntoa Airbnb:ssä – Heka pitää ilmiötä pienenä

Lyhyellä aikaa on paljastunut kaksi tapausta, joissa Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen (Heka) asukas lyhytvuokraa asuntoaan Airbnb-palvelussa.

Lyhytvuokraus on Hekan säännöissä kielletty, sillä valtion tukemat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja kiireellisesti asunnon tarpeessa oleville asukkaille.

Vallilasta löytyi kuitenkin kaksi yksiötä, joita tarjotaan majoituspalvelu Airbnb:ssä. Keskiviikkona kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) kertoi saaneensa Hekan asukkaalta viestiä. Asukas oli kertonut talossa tapahtuvasta luvattomasta lyhytvuokraustoiminnasta, joka on jatkunut pitkään ja johon Heka ei ole pyynnöistä huolimatta puuttunut.

Verkkouutisten vieraillessa Airbnb-sivustolla Vallilasta löytyi puolestaan nopeasti Mohammedin ilmoitus, joka oli paikannettavissa Hekan taloksi muun muassa asunnon kuvista avautuvien katunäkymien vuoksi. Mohammed mainostaa kodikasta, alkuvuodesta 2025 täysin remontoitua huoneistoa. Kyseisen Hekan talon peruskorjaus valmistui vuoden 2025 alussa.

Myös asunnon varustelu ja pohjakuva täsmäävät täysin Hekan omilta sivuilta löytyvään huoneiston pohjakuvaan, joskin pinta-ala on todellisuudessa hieman pienempi kuin Airbnb-ilmoituksessa sanotaan.

Hekan julkisten vuokratietojen perusteella Mohammedin yksiön vuokra on noin 370 euroa kuussa ja hän pyytää asunnosta 70-80 euroa yöltä. Ansioille pääsee siis nopeasti. Mohammed on hyviä arvosteluja asiakkailtaan saanut ”supermajoittaja”, joka on ilmoituksen mukaan toiminut alustalla 10 kuukautta.

Mohammed on saanut 65 asiakasarviota Airbnb:ssä. Kuvakaappaus.

Helsingin Sanomat yritti aiemmin tavoitella Vallilasta ”valoisaa kaupunkikotia” vuokraavaa Farhadia, mutta Farhad ei vastannut viestiin vaan esti toimittajan. Torstai-iltana Farhadin ilmoitusta ei enää löytynyt Airbnb:stä.

Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala kertoo Verkkouutisille, että luvatonta jälleenvuokrausta Hekalla tapahtuu, mutta kyse on yksittäisistä asunnoista. Heka ei aio käynnistää erillistä selvitystä asiasta.

– llmiö on niin marginaalinen, ettei erillistä selvitystä ole katsottu tarpeelliseksi. Meillä on erittäin aktiivisia asukkaita, joiden kautta saamme hyvin tietoa talojemme tapahtumista omien havaintojemme lisäksi, Aspala perustelee viestissään.

Otto Meri sanoo pitävänsä tilannetta sietämättömänä. Meren mukaan hänelle kerrotussa tapauksessa Hekalle on tehty vuosien varrella lukuisia ilmoituksia asunnon lyhytvuokrauksesta, mutta mitään ei ole tapahtunut senkään jälkeen, kun Hekan jälleenvuokraussääntöjä viime vuonna tiukennettiin.

– Eikä kyse ole Hekan omaisuudesta. Kyse on helsinkiläisten veronmaksajien omaisuudesta. Ja on täysin kestämätöntä, että sääntöjä valvotaan näin leväperäisesti. Köyhille helsinkiläisille tarkoitettuja asuntoja käytetään taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Eikä tämä Vallilan yksiö ole varmasti poikkeus, Meri kommentoi aiemmin X:ssä.

Hänen mukaansa asunnon nimellinen vuokralainen ei edes asu asunnossa, vaan yksiö on ainoastaan liiketoimintakäytössä.

– Todennäköisesti lukuisia Hekan asuntoja on erilaisten lyhytvuokrauspalvelujen piirissä. (-) Eikä ketään kiinnosta, Meri ihmettelee.

Hän vaatii, että ilmiö on saatava kuriin.

– Eivät veronmaksajien tukemat vuokra-asunnot ole bisnestä vaan vähävaraisten asumista varten. Äärimmäisen härskiä toimintaa, Meri sanoo.

Hekan Maria Aspala kertoo, että airbnb-majoitukseen ja muuhun luvattomaan jälleenvuokraukseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin asumisen häiriöihin. Tarkempia tietoja lyhytvuokrauksen yleisyydestä ei ole, sillä ilmi tulleita tapauksia ei tilastoida.

– Hekassa ei erotella tai tilastoida häiriöilmoituksia häiriötyypeittäin, vaan puutumme kaikkiin häiriöihin asuinhuoneen vuokralain mukaisesti, sanoo Aspala.

– Naapurit haluaisivat usein tiedon niistä toimenpiteistä, joihin Heka on ryhtynyt heidän häiriöilmoituksensa perusteella. Emme kuitenkaan voi antaa yksityishenkilöä koskevia tietoja muille kuin henkilölle itselleen. Asukkaamme voivat luottaa siihen, että asiaa kuitenkin hoidetaan, Aspala jatkaa.

Vallilasta tietoon tulleista kahdesta tapauksesta Heka sanoo, että pelkästään Vallilan alueella sillä on liki 3000 vuokra-asuntoa.

Asunnon keittiö on varustettu yöpyjiä varten. Kuvakaappaus / Airbnb

– Saatujen tietojen pohjalta selvitämme välittömästi, tapahtuuko kyseisessä kohteessa luvatonta jälleenvuokrausta, Aspala kommentoi VU:n kysyttyä erikseen Mohammedin yksiöstä.

– Jos näin on, isännöitsijä puuttuu välittömästi asiaan. Mikään ei viittaa tällä hetkellä siihen, että tämä olisi laajamittainen ilmiö.

Maria Aspala toteaa, että jokainen luvaton jälleenvuokraus on pois joltakin, joka tarvitsee kodin.

– Asuinhuoneen vuokralain mukaan häiritsevästi toimivaa asukasta pitää varoittaa ensin. Jos asukas ei oikaise toimintaansa varoituksen jälkeen, päätetään sopimus joko irtisanomalla tai purkamalla.

– Kaikki häiriötapaukset saadaan ratkaistua, mutta aikaa saattaa muun muassa oikeusprosessin takia kulua pitkäänkin. Tähän toivomme muutosta asuinhuoneen vuokralain muutoksen myötä. On tärkeää, että purkuprosessit etenevät riittävän nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin, Aspala sanoo.

