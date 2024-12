Kiinni jääneet illegaalit saivat ”salaa” urhoollisuusmitalit

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt urhoollisuusmitalit Sloveniassa kiinni jääneille illegaalivakoojille Artjom Dultseville ja Anna Dultsevalle. Asiasta kertoo Agentstvo, joka havaitsi asian Venäjän ulkomaantiedustelun veteraanijärjestön Razvedtšnikin julkaisusta.

Artem Dultsev ja Anna Dultseva jäivät kiinni vuonna 2022 Sloveniassa, jossa he esittivät argentiinalaisia. He ehtivät olla vangittuina puolitoista vuotta ja saada elinkautiset vankeusrangaistukset ennen kuin heidät sisällytettiin heinäkuun lopussa toteutuneeseen kansainväliseen vankienvaihtoon. Pariskunnalla on 8- ja 11-vuotiaat lapset, jotka he kasvattivat argentiinalaisiksi.

Agentstvo kiinnittää huomiota siihen, että urhoollisuusmitalit on myönnetty enemmän tai vähemmän ”salaa”. Niistä ei löydy tavanomaiseen tapaan tietoa yleisistä tietokannoista eikä niistä ole ilmoitettu Kremlin verkkosivuilla kuten yleensä tehdään. Razvedtšnik-lehdessä kunniamerkit mainitaan pariskunnasta tehdyn laajan haastattelun yhteydessä julkaistussa perustiedot kertovassa kainalojutussa.

Samassa kainalojutussa kerrotaan, että Artjom Dultsev ja Anna Dultseva ovat työskennelleet Venäjän tiedustelun palveluksessa vuodesta 2009 alkaen, jonka jälkeen he kävivät kolmen vuoden mittaisen ”erityiskoulutuksen” ja ehtivät olla ulkomailla ”erityisehdoilla” vuodesta 2012 alkaen. Haastattelun mukaan he tutustuivat tiedustelukoulutuksessa. Tosin saman lehden edellisessä numerossa pariskunta väitti, että he tutustuivat Argentiinassa.

Haastattelussa he antavat ymmärtää, että kun he olivat jääneet Sloveniassa kiinni, aikoi Slovenian sosiaalihuolto lähettää heidän lapsensa maaseudulle orjiksi. Vankilassa molempia kohdeltiin kuulemma asiallisesti, mutta Slovenian tiedustelu ei pariskunnan mukaan olisi voinut itse saada heitä kiinni. Vinkki olikin tullut Britanniasta tai Yhdysvalloista.

Lapset saivat tietää olevansa venäläisten vanhempien lapsia vasta, kun vanhemmat jäivät kiinni. Haastattelussa pariskunta kertoo, että nykyään kotona Nižni Novgorodissa puhutaan sekaisin espanjaa ja venäjää.