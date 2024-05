Kiina ympäröi Taiwanin suuressa sotaharjoituksessa – ”Suoraan Vladimir Putinin pelikirjasta”

Kiina on aloittanut Yhdistynyt Miekka 2024A -sotaharjoituksensa, jossa Taiwan ympäröidään joka suunnasta mereltä ja ilmasta.

Arvostettu sotatutkija Mick Ryan arvioi, että tällaiset suuret harjoitukset palvelevat Kiinan kansanarmeijan kolmea strategista tavoitetta.

– Sillä normalisoidaan laajamittainen toiminta Taiwanin ympärillä, jolla peitetään tulevat aikeet.

– [Toiminnalla] kiusataan ja yritetään painostaa Taiwanin demokraattista hallitusta.

– Aikaansaadaan mielikuvaa, että mahdollinen Taiwanin valtaus olisi ”väistämätön”.

– Se ei tietenkään ole väistämätöntä, mutta Kiina käyttää samaa propagandan pelikirjaa kuin [Vladimir] Putin Ukrainassa, Ryan sanoo X-viestiketjussaan.

Taiwanin puolustusministeriö on BBC:n mukaan tuominnut Kiinan sotaharjoitukset saarivaltion ympärillä ”irrationaalisina provokaatioina”.

Harjoitus järjestetään vain kolme päivää sen jälkeen, kun Taiwanin presidentti William Lai astui virkaansa. Peking on leimannut Lain ”separatistiksi” ja ”ongelmien aiheuttajaksi” ja kutsunut sotaharjoitustaan ”rangaistukseksi” separatistisista teoista.

Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on sanonut liittävänsä sen itseensä ajan myötä.

Juttua päivitetty klo 9.40: Lisätty Taiwanin vastaus ja taustoitusta.

