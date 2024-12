Kiina-tutkija: Itämeren kaapelirikko oli Venäjän ja Kiinan yhteinen hybridioperaatio

Kiinan ulkopolitiikkaan erikoistunut tutkija Sari Arho Havrén arvioi sekä Itämeren kaasuputkivaurion että tietoliikennekaapelin katkaisun olleen venäläiskiinalaisia hybridioperaatioita.

Hän kommentoi X:ssä uutisia marraskuun kaapelivauriosta epäillyn Yi Peng 3:n tilanteesta. Viikkokausia Kattegatin salmessa ollut alus lähti eilen liikkeelle. Sen määränpääksi on ilmoitettu Egypti.

Kiina salli ruotsalaisten, tanskalaisten, saksalaisten ja suomalaisten viranomaisten käynnin aluksella. Virallisissa lausunnoissa on puhuttu ”havainnoinnista”. Sari Arho Havrénin mukaan kyse ei siis ollut varsinaisista tutkimuksista eivätkä viranomaiset saaneet nähdä aluksen ankkuria.

Arvostetun Royal United Services Instituten avustavana tutkijana ja Helsingin yliopiston vierailevana tutkijana toimiva Havrén näkee tapauksessa yhteyden viime vuoden lokakuussa tapahtuneeseen Itämeren Balticconnector-kaasuputken vaurioittamiseen ja siitä epäiltyyn kiinalaiseen Newnew Polar Bear -alukseen.

Hän uskoo kyseessä olleen molemmissa tapauksissa Venäjän tiedustelun järjestelmä sabotaasi. Kiinalaisten alusten käyttöä tutkija luonnehtii ovelaksi tavaksi suorittaa ”venäläiskiinalaisia hybridioperaatioita”.

– Hyökkäysten kohteena olleet maat ovat liian arkoja torjuakseen näitä kahta ja tutkijat, joiden ei edes anneta tutkia, jäävät vaille keinoja saattaa sabotöörit vastuuseen.

Sari Arho Havrénin mukaan Itämeren maat eivät voi tehdä enempää kuin mitä Naton pääsihteeri Mark Rutte hiljattain totesi. Tutkija viittaa tästä löytyvään tiedotteeseen Rutten joulukuun alun lehdistötilaisuudesta.

Rutte sanoi tuolloin, että Nato-maiden lisättävä kriittisen infrastruktuurin valvontaa ja tiedustelutiedon jakamista.

Russian intelligence orchestrating the sabotage and using Chinese ships, first the Newnew Polar Bear and now Yi Peng 3, is a clever way to conduct joint Russian-Chinese hybrid operations – which I believe these very much are.

Countries attacked are too timid to counter these…

