USA:n pörssin sekasorto jatkuu toista päivää, Donald Trump ohjeisti Fedin johtajaa

Donald Trumpin tulli-ilmoitusten aiheuttama sekasorto jatkuu markkinoilla toista päivää. Perjantaina osakemarkkinat laskivat Yhdysvalloissa jälleen voimakkaasti, kun Kiina ilmoitti omista vastatulleistaan Yhdysvalloille.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi tänään, että tariffit tulevat johtamaan korkeampaan inflaatioon sekä hitaampaan kasvuun.

Powellin mukaan uudet tullit ovat olleet merkittävästi korkeampia kuin ennakoitiin, mikä tulee pätemään myös niiden seurauksiin. Powell jatkoi, että tähän kehitykseen kuuluu työttömyyden kasvun riski.

Hän ei kuitenkaan lähtenyt ennustamaan taantumaa, vaan sanoi talouden tilan olevan hyvä. Yhdysvaltojen työmarkkinoille syntyi maaliskuussa peräti 228000 uutta työpaikkaa.

Trump on kommentoinut päivän uutisia tuttuun tyyliinsä:

– Kiina pelasi väärin, he panikoivat – juuri se asia, mihin heillä ei ole varaa!

– Kaikille sijoittajille, jotka tulevat Yhdysvaltoihin ja sijoittavat massiivisia määriä rahaa, politiikkani ei tule koskaan muuttumaan. Tämä on loistava aika rikastua, tulla rikkaammaksi kuin koskaan, Trump ilmoitti Truth Social -alustallaan.

– Loistavat työllisyysluvut, paljon paremmat kuin odotettiin. Se toimii jo. Pysykää kovina, emme voi hävitä, Trump jatkoi viitaten tuoreisiin lukuihin.

Lisäksi hän kertoi solmivansa diiliä Vietnamin kanssa – Trumpin mukaan Vietnam on ilmaissut halunsa leikata omat tullinsa nollaan, mikäli he pääsevät sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa.

Fedin Powellia Trump kehotti päivityksellään, ennen tämän puhetta Virginiassa, laskemaan ohjauskorkoja ja lopettamaan ”politikoinnin”.

– Tämä olisi täydellinen aika Fedin johtaja Jerome Powellille laskea korkoja. Hän on aina ”myöhässä”, mutta nyt hän voisi muuttaa tätä kuvaa, ja nopeasti. Energian hinnat ovat alhaalla, korot ovat alhaalla, inflaatio on alhaalla, jopa kananmunien hinnat ovat laskeneet 69 prosenttia ja työpaikkojen määrä on noussut, kaikki vain kahden kuukauden sisällä – iso voitto Amerikalle, Trump sanoi.

Powell kommentoi perjantaina, että keskuspankki tulee kiinnittämään erityisesti huomiota inflaation kurissa pitämiseen.

Myös raakaöljyn hinta romahti.

– Emme voi poissulkea skenaariota, jossa Trump pysäyttää [Vladimir] Putinin vahingossa oman epäpätevyytensä seurauksena, kommentoi asiaa sotaa seuraava Venäjä-podi.

Laskevalla öljyn hinnalla on välitön vaikutus Venäjän talouteen, sillä maa on öljyn nettoviejä ja siitä hyvin riippuvainen.

🇺🇸📉 Over $1.5 trillion erased from the U.S. stock market at the opening bell. pic.twitter.com/0NoNkEl7h9 — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 4, 2025