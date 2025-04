Karanneita venäläissotilaita etsitään partioilla, passitetaan suoraan rynnäköihin

Monet venäläiset sotilaat karkaavat rivistä väkivaltaisten komentajien takia Ukrainan rintamalla. Rankaisemattomuuden turvin useat komentajat varastavat sotilailtaan sekä pahoinpitelevät ja rankaisevat heitä lähettämällä sotilaat surman suuhun rynnäköissä.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Bluesky-päivityksessään.

Venäläinen sotabloggaaja Anastasia Kashevarova vaatii Telegram-kanavallaan, että Venäjän asevoimien pitää kohdella sotilaita paremmin.

Kashevarovan mukaan sotilailta evätään suojelu komentajien laittomilta toimilta. Sen surauksena sotilaat karkaavat, heidät otetaan kiinni ja lähetetään rangaistuksena hyökkäyksiin. Ongelman juurisyihin ei kuitenkaan puututa.

– On olemassa paljon tapauksia, joissa taisteluhaluisten ja -kykyisten sotilaiden on pakko karata rintamalta yksittäisten komentajien laittomien toimien vuoksi.

Sotilaat ovat vedonneet syyttäjänvirastoon ja tutkintaelimiin.

– Käytäntö on kuitenkin sellainen, että komentajien pyynnöstä sotilasyksiköihin muodostetut etsintäryhmät ottavat heidät kiinni ja lähettävät takaisin rintamalle. Eli sotilaita lähetetään rintamalle esitutkinnan aikana, Kashevarova kertoo.

Esimerkiksi Pietariin on perustettu keskus, johon karkurit viedään. Sen jälkeen he joutuvat Kashevarovan mukaan parhaassa tapauksessa rintamahyökkäyksiin. Kukaan ei yritä selvittää, miksi sotilaat pakenivat.

– Tiedän karkureita, jotka eivät edes ole karkureita, vaan he pakenivat toiseen yksikköön ja taistelevat siellä muiden komentajien alaisuudessa – jotkut komentajat taistelevat, toiset varastavat.

– Sotilastutkintaosastot ja syyttäjänvirasto eivät voi tehdä mitään, kun komentajalta tulee pyyntö sotilaan palauttamisesta rintamalle. Tutkinta keskeytetään.

