Kaapeliturmaan yhdistetty kiinalaisalus nosti ankkurin

Itämeren marraskuiseen kaapeliturmaan yhdistetty kiinalaisalus Yi Peng 3 nosti ankkurinsa lauantai-iltapäivänä, Ruotsin rannikkovartiosto vahvistaa SVT:lle. Alus oli ollut viikkojen ajan ankkuroituna kansainvälisillä vesillä Tanskan lähellä.

Ruotsalaisviranomaisten mukaan alus lähti liikkeelle oma-aloitteisesti ja on ilmoittanut suuntaavansa kohti Egyptin Port Saidia. Alus on AIS-paikkatietojärjestelmään arvioinut saapuvansa Egyptiin tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Alus pidätettiin 19. marraskuuta epäiltynä C-Lion1- ja Arelion-yhtiön datakaapelien tahallisesta katkaisemisesta. Ruotsin poliisi pääsi torstaina yhdessä muun muassa suomalaisviranomaisten kanssa nousemaan alukseen. Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaisen mukaan aluksella tehtiin ”merkittäviä havaintoja”, SVT uutisoi perjantaina. Viranomaiset keskustelivat muun muassa aluksen miehistön kanssa, mutta ankkuria ei kuitenkaan pystytty tutkimaan läheltä.

Suomessa Keskusrikospoliisi tutkii Suomesta Saksaan kulkevan merikaapelin katkeamisesta törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä.

Onnettomuustutkintaviranomaisen apulaispääjohtaja Jonas Bäckstrand kommentoi jo perjantaina SVT:lle, ettei Yi Pengin 3:n poistumiselle hänen tietääkseen ole estettä.

Päivitetty klo 18.13: lisätty tieto aluksen arvioidusta saapumispäivästä Egyptiin.

Cable saboteur suspect Yi Peng 3 just updated her AIS with a new estimated time of arrival (Jan 1 2025, Port Said, Egypt) and her draught. Also, after some alone time there is again a Danish Navy Patrol by her. Leaving?

