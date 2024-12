Väite yhteydestä Kremliin – täällä Yi Peng 3 -laiva odottaa edelleen

Kiinan lipun alla purjehtiva Yi Peng 3 -rahtialus on ollut jo viikkokausia ankkuroituna Tanskan lähellä. Alusta epäillään C-Lion1- ja Arelion-yhtiön datakaapelien tahallisesta katkaisemisesta marraskuun puolivälissä. Tämä olisi voitu tehdä esimerkiksi raahaamalla ankkuria.

Kiina on tehnyt yhteistyötä sallimalla aluksen pysäyttämisen, mutta miehistön jäsenten kuulusteluun ja alukselle nousemiseen ei ole annettu lupaa. YK:n merioikeusyleissopimus edellyttää tähän erillistä lupaa kansainvälisillä merialueilla.

Wall Street Journal -lehden haastattelemien länsimaisten turvallisuuslähteiden mukaan on selvää, että Venäjän tiedustelupalvelu on sekaantunut datakaapelien ja maakaasuputkien katkaisuun käytettyjen kauppalaivojen toimintaan. Euroopassa on havaittu viime aikoina yhä useampia sabotaasi-iskuja.

Kremliin kytköksissä olevat toimijat yrittivät ujuttaa Liettuasta käsin palopommeja DHL:n ja muiden yhtiöiden rahtikoneisiin. Britanniassa tuhopolttoiskusta epäilty mies on myöntänyt toimineensa Venäjän toimeksiannosta. Puolassa syttyneestä kauppakeskuspalosta on epäilty Venäjän tiedustelupalvelua.

Saksan laivaston fregatti F223 tutki marraskuun lopulla kaapelien katkaisupaikkaa. Yi Peng 3 on edelleen Tanskan ja Ruotsin välisellä Kattegatin merialueella poliisin alusten ja Naton sotalaivojen ympäröimänä.

Wall Street Journalin mukaan tutkijat uskovat, että Venäjän tiedustelupalvelu suostutteli aluksen kiinalaisen kapteenin katkaisemaan kaapelit rahtilaivan ankkurilla.

Yleensä Välimerellä toimiva Merkury-korvetti saapui marraskuun lopulla Kattegatille ja teki elektronista tiedustelutoimintaa Yi Peng 3:n ympärillä. Viranomaisten mukaan korvetti lähetti salattua viestiliikennettä Kaliningradin laivastotukikohtaan.

Marraskuun 27. päivänä laivaliikenne rahtialuksen ympärillä kiihtyi. Sen lähellä kulki yhteensä seitsemän laivaston ja rannikkovartioston alusta.