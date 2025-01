Kiina lyö aseyhtiöitä omilla pakotteilla – syynä tuki Taiwanille

Kiina on määrännyt kymmenelle yhdysvaltalaisyhtiölle pakotteita, koska nämä ovat käyneet asekauppaa Taiwanin kanssa. Pakotteiden kohteeksi joutuvat muun muassa asejätti Lockheed Martinin, General Dynamicsin ja Raytheon Tehcnologiesin tytäryhtiöt, kertoo Defense Post -lehti.

Niiltä kielletään tuonti- ja vientitoiminta tai uusien investointien tekeminen Kiinassa, ja niiden johtajilta kielletään pääsy maahan, ministeriö sanoi.

Torstaina Kiinan kauppaministeriö lisäsi 28 yhdysvaltalaista oikeushenkilöä, lähinnä puolustusalan yrityksiä, vientivalvontaluetteloonsa ja kielsi kaksikäyttötuotteiden viennin niihin.

Itsehallinnollinen Taiwan on kiistakapula Pekingin ja Washingtonin välillä. Kiina pitää Taiwania osana aluettaan ja on sanonut, ettei se luovu voimankäytöstä saadakseen sen hallintaansa. Yhdysvalloilla ei ole diplomaattisuhteita Taiwanin kanssa, mutta on sen strateginen liittolainen ja suurin asetoimittaja.

Joulukuussa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden myönsi Taiwanille yli puoli miljardia dollaria puolustustukea. Kiinan mielestä Yhdysvallat sekaantuu Kiinan sisäisiin asioihin Taiwania tukiessaan.