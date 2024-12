Kiina laajentaa Venäjän-kaupan pakotteitaan

Kiina on hankaloittanut venäläisyritysten koneiden, laitteiden ja kemikaalien tuontia maasta. Joulukuun 1. päivänä Kiinassa astui voimaan laajennettu luettelo kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksista.

Uusi luettelo sisältää muun muassa IT-laitteita, mukaan lukien palvelimia ja komponentteja, joita on jo aiemminkin ollut vaikea tuoda ulkomailta Venäjälle, kertoo Impaja Rusin kaupallinen johtaja Aleksei Razumovsky Izvestijalle. Hitsauskaasu Argon on Atviran toimitusjohtaja Ekaterina Kizevitšin mukaan lisätty listalle. Hän sanoo, että aiemmin sovitut ja maksetut erät voidaan toimittaa, mutta tulevaisuus on auki. Vientirajoitusten lisäksi kaksikäyttötuotteita Venäjälle vieneille kiinalaisyrityksille on tiettävästi asetettu myös 25 prosentin ylimääräinen vero, mutta siitä ei ole virallista tietoa Kiinalta.

Moskovan Kansallisen Clearing-keskus NKTs:n varajohtaja Pavel Kuznetsovin mukaan Kiinan vientivalvonta ulottuu nyt kaikkeen ulkomaankauppaan, joten tuonti kolmansienkin maiden kautta on ongelmallista. Kiinalaisten vientiyritysten pitää jättää selvitys tuotteidensa loppuhankkijasta. Tämä hankaloittaa merkittävästi pakotteita kiertävän tuonnin maksuliikennettä.

Uudet pakotteet näyttävät vahvistavan, että hallinnon vaihtumisella Yhdysvalloissa on jo nyt vaikutusta Kiinaan, jonka Venäjälle tärkeiden tuotteiden vienti saattaa olla jatkossa merkittävästi vaikeampaa tai jopa pysähtyä. Kiina haluaa näyttää Yhdysvalloille, että se aktiivisesti estää arkaluontoisen teknologian ja materiaalien ei-rauhanomaista käyttöä.

Venäjälle elintärkeä tuonti Kiinasta alkoi vaikeutua, kun kiinalaispankit alkoivat kieltäytyä hyväksymästä venäläisyhtiöiden tilisiirtoja, koska vuoden 2024 alusta lähtien Yhdysvallat on uhannut toissijaisilla pakotteilla kaikkia ulkomaisia luottolaitoksia, joiden havaitaan auttavan Venäjän sotateollisuuskompleksin hankinnoissa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla Kiinan ja Venäjän välinen kauppa kuitenkin kasvoi vielä 1,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon ja oli arvoltaan 136,67 miljardia dollaria.