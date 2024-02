Kiina sulkee pankkejaan Venäjän maksuliikenteeltä

Kolme Kiinan neljästä suurimmasta pankista, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) ja Bank of China, ovat lakanneet ottamasta vastaan maksuja Venäjän pakotteiden alaisilta luottolaitoksilta, kertovat venäläisen talouslehti Izvestijan lähteet.

Rahaliikenne kuitenkin jatkuu niiden venäläisten rahalaitosten kanssa, jotka eivät ole pakotteiden kohteina.

Kiinalaispankit alkoivat ilmoittaa aiheesta asiakkailleen tammikuun alussa. Pankit eivät ota vastaan maksuja, on ne sitten välitetty kansainvälisen SWIFT-, venäläisen SPFS- tai kiinalaisen CIPS-järjestelmän kautta. Kiinalaiset luottolaitokset selittävät tilannetta sisäisten käytäntöjensä muutoksella.

Perimmäinen syy on kuitenkin siinä, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppa on merkittävästi suurempaa kuin Venäjän ja Kiinan välinen kauppa. Kiinalaiset pankit ja valtionyhtiöt eivät halua ottaa riskiä suurimman asiakkaan ja kauppakumppanin kanssa.

Helmikuun alussa kiinalainen Chouzhou Commercial, joka on ollut Venäjän tuonnin tärkeimpiä maksuliikenteen välittäjiä, katkaisi sopimukset venäläisyritysten kanssa.

Vuoden alusta lähtien Turkin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pankit ovat myös alkaneet rajoittaa venäläisyhtiöiden ja yksityishenkilöiden maksuliikennettä ja sulkea niiden tilejä.

Venäjän tilanne paheni sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi uhata toissijaisilla pakotteilla kaikkia ulkomaisia luottolaitoksia, joiden havaitaan auttavan Venäjän sotateollisuuskompleksin hankinnoissa.

Ennemmin tai myöhemmin kaikki Venäjän rahaliikenne ulkomaille, kulkee se sitten SPFS:n tai CIPS:in kautta, näkyy selvästi tiliotteissa, jos venäläispankit tekevät yhteistyötä eurooppalaisten tai amerikkalaisten organisaatioiden kanssa.

Siksi suuret venäläispankit avaavat toimipisteitä Kiinaan edesauttaakseen maksuliikennettään. Ne toimivat kuin riippumattomina kiinalaispankkeina, jotka hoitavat maiden välistä kauppaa, maksuvälineinä ruplat ja juanit.

LUE MYÖS:

Pankit sulkevat venäläisten pankkitilejä myös Lähi-idässä (VU 20.2.2024)