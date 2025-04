Kiina iskee takaisin kauppasodassa – ”Emme peräänny”

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Jin Lian on kommentoinut kauppasodan uusinta käännettä.

Valkoinen talo ilmoitti eilen tulleihin tulevasta tauosta, joka ei kuitenkaan koske Kiinaa, jonka tullit nousevat jo 125 prosenttiin Donald Trumpin ilmoitettua vastauksestaan Kiinan kostotulleihin.

Jinin mukaan Peking ei halua taistelua, mutta ei pelkää, mikäli Yhdysvallat jatkaa tariffiuhkailuaan.

– Me emme missään tapauksessa vain istu aloillamme ja luovu Kiinan kansan legitiimeistä oikeuksista tai anna muiden sabotoida kansainvälisiä kauppasääntöjä ja monenvälistä kauppajärjestelmää, Lin Jian sanoi X-päivityksessä.

Ulkoministeriötä niin ikään edustava Mao Ning jakoi videon Kiinan entisestä kommunistipuolueen johtajasta Mao Zedongista ja sanoi:

– Me olemme kiinalaisia. Me emme pelästy provokaatioita. Me emme peräänny.

Videolla Mao Zedong pitää puhettaan helmikuussa 1953 Korean sodasta ja sanoo, että sodan kesto on riippunut ”Yhdysvaltain presidentti [Harry] Trumanista ja se tulee riippumaan seuraavasta presidentistä [Dwight] Eisenhowerista”.

Mao jakoi myös meemin Trumpin kannattajien MAGA-lippalakeista, jotka Kiinan tulkinnan mukaan maksavat jatkossa entisen 50 dollarin sijasta 77 dollaria, kun ne tehdään Kiinassa.

Analyytikot ovat arvioineet, että Kiina valmistautuu kauppasodassa pitkään peliin ja on valmis ottamaan iskuja vastaan sen sijaan, että suostuisi myönnytyksiin ja näyttäisi heikolta USA:an verrattuna.

Päivittäisessä katsauksessa Lin Jian sanoi medialle, että Yhdysvallat vahingoittaa vakavasti maailman talousjärjestelmän vakautta ja maan tullipolitiikka on ”räikeä teko”, joka on vastoin koko maailman tahtoa.

Linin mukaan Yhdysvallat väärinkäyttää tulleja halutessaan asettaa maksimaalista painetta Kiinalle.

– Kiina päättäväisesti vastustaa, eikä tule koskaan hyväksymään tällaista yksinvaltaista kiusantekoa, Lin kommentoi aiemmassa pressitilaisuudessa.

Kiinalainen propagandalehti China Daily puolestaan kutsuu tulleja pääkirjoituksessaan ”despoottimaisiksi” ja sanoi, että niillä pyritään saamaan Kiina polvilleen, mitä ei tule tapahtumaan.

– Periksi antaminen USA:n paineen edessä ei tule Pekingille kuuloonkaan, pääkirjoitustoimitus luonnehtii ja jatkaa, että Yhdysvaltojen ”huonosti harkittu valtapeli” tulee johtamaan vain umpikujaan.

Kiinan kauppaministeriö esiintyi sovittelevammin ja sanoi The Guardianin mukaan, että ”ovi vuoropuhelulle on auki.”

Kauppaministeriön mukaan se toivoo, että Yhdysvallat tulee Kiinaa vastaan ja erimielisyydet ratkaistaan ”neuvottelujen avulla, keskinäisen kunnioituksen ja rauhanomaisen rinnakkaiselon hengessä, sekä molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön periaatteiden mukaisesti”.

