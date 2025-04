”Tuijotuskilpailu” – Kiina ei aio perääntyä, mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kauppasota tulleineen, kostotulleineen ja kostotullien kostotulleineen ottaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä vain uusia kierroksia.

Kiina vannoi ”taistelevansa loppuun asti” pian sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump kertoi liki tuplaavansa Kiinan tullit vastauksena maan ilmoittamiin vastatulleihin.

BBC laskee, että Kiinan vienti voisi kohdata Yhdysvalloissa järisyttävän 104 prosentin tullin mikäli suunnitelma toteutuu.

Koska takaraja lähenee – Trump on uhannut aloittaa lisätullit jo tästä keskiviikosta – kyse on tuijotuskilpailusta, artikkeli toteaa. Nyt mitataan kumpi värähtää ensin.

– Olisi virhe ajatella, että Kiina perääntyisi ja poistaisi tullit yksipuolisesti, sanoo The Conference Board -ajatuspajan vanhempi neuvonantaja Alfredo Montufar-Helu.

– Se ei ainoastaan saisi Kiinaa näyttämään heikolta, vaan antaisi myös Yhdysvalloille vipuvarren pyytää lisää. Olemme umpikujassa, joka todennäköisesti johtaa pitkäaikaiseen talouden kiputilaan, kuvaa Montufar-Helu.

Tariffit, joiden on määrä astua voimaan keskiviikkona, vaikuttaisivat laajasti Aasian talouksiin, esimerkiksi Kiinan tullit nousisivat 54:ään, Vietnamin 46:een ja Kambodžan tullit 49 prosenttiin. Tapahtumien nopeus huolettaa asiantuntijoita, sillä hallituksilla, yrityksillä ja sijoittajilla on vain niukasti aikaa valmistautua suureen globaalin talouden muutokseen.

Kiina vaikuttaa olevan valmis myös vahvempiin toimiin. Se on antanut valuuttansa juanin heikentyä, mikä tekee Kiinan vientituotteista houkuttelevampia. Valtioon linkittyvät yhtiöt ovat ostaneet osakkeita, minkä tarkoitus voi olla vakauttaa markkinoita.

Kiinan ja Yhdysvaltojen – maailman suurimman viejän ja sen tärkeimmän markkinan – hermopeli on silti suuri huolenaihe.

– Näemme nyt kisan siitä, kumpi pystyy kestämään enemmän tuskaa. Nyt ei puhuta enää minkäänlaisista voitoista, sanoo USA:n ja Kiinan välisen kaupan asiantuntija Mary Lovely Washington D.C:n Peterson instituutista.

Huolimatta hidastuvasta taloudestaan Kiina voi hyvinkin olla valmis sietämään kipua välttääkseen ”antautumisen” sille, mikä heidän näkökulmastaan on USA:n aggressiota, Lovely selittää.

Kiinan kiinteistömarkkinakriisin ja kasvavien työttömyyslukujen ravistelemat kiinalaiset eivät tällä hetkellä kuluta tarpeeksi. Velkaantuneilla paikallishallinnoilla on myös ollut vaikeuksia lisätä investointeja tai parantaa sosiaaliturvaa.

– Tariffit pahentavat tätä ongelmaa, sanoo vanhempi tutkija Andrew Collier Harvardin yliopistosta.

Collierin mukaan on vaikea sanoa, koska tullit alkavat purra, mutta todennäköisesti pian. Vientisektori on pitkään ollut Kiinan räjähdysmäisen talouskasvun taustalla. Presidentti Xi Jingping tulee olemaan yhä vaikeampien valintojen edessä, Collier arvioi.

Kiina ei ole ainoa, joka ottaa osumaa. Yhdysvallat toi yli 430 miljardin dollarin arvosta tuotteita Kiinasta vuonna 2024. Puhelimia, tietokoneita, litiumakkuja, leluja ja videopelikonsoleita – ja näiden lisäksi kaikkea ruuveista vesiboilereihin.

Ei ole ollenkaan selvää, mistä Yhdysvallat löytäisi vaihtoehtoisia toimittajia kaikelle tavaralle näin nopeasti.

Singaporen Hinrich-säätiön kauppapolitiikan johtaja Deborah Elms toteaa, että maat ovat myös kietoutuneet taloudellisesti yhteen monin tavoin, niin investoinneissa, digitaalisessa kaupankäynnissä kuin datavirroissakin.

– Tullit tepsivät vain tiettyyn rajaan asti. On paljon muitakin keinoja, joilla maat voivat läimiä toisiaan. Joku saattaa sanoa, että tämä ei voi muuttua pahemmaksi, mutta se monin tavoin voi.

Muu maailma seuraa, minne Yhdysvaltain markkinoilta suljettu Kiinan vienti siirtyy. Tavara päätyy muille markkinoille, kuten Kaakkois-Aasiaan, mutta Elms toteaa, että myös nämä maat painivat omien tulliensa kanssa ja miettivät mihin he voivat myydä tuotteitaan.

– Elämme hyvin erilaisessa universumissa, todella synkeässä sellaisessa, hän kuvaa.

Lowy Insituutin johtava ekonomisti Roland Rajah sanoo, että toisin kuin Trumpin ensimmäisellä kaudella, jossa kauppasota Kiinan kanssa oli neuvottelutarkoituksia varten, nyt on vaikeaa sanoa, mitä niiden takana on.

– On epäselvää, mikä on näiden tariffien motivaattori ja on vaikeaa ennustaa, miten asiat tästä jatkuvat, hän sanoo.

Kiinan koston ”työkalupakissa” on Rajahin mukaan muun muassa valuuttansa arvon alentaminen entisestään tai amerikkalaisten yritysten ”kurittaminen”.

– Kysymys lienee siitä, kuinka hillittyjä he ovat? On kostotoimia kasvojen pelastamiseksi ja sitten on se, että otetaan esiin koko arsenaali. Ei ole selvää, että Kiina haluaisi tälle tielle lähteä. Mutta se kuitenkin voisi.

