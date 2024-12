Keskustan mukaan Yhdysvallat on Suomen keskeinen liittolainen

– Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tehdään vakavassa ja vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä, totesi keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolueensa ryhmäpuheenvuorossa palautekeskustelussa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta eduskunnassa.

Hän totesi, että toimintaympäristöä leimaavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, strateginen suurvaltakilpailu sekä demokratioiden ja autoritääristen maiden välinen vastakkainasettelu.

– Turvallisuusympäristö on muuttunut pitkäkestoisesti. Vaikka maahamme ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, on varauduttava erilaisiin kehityskulkuihin. Kun maailmalla tuulee, on meidän syytä pitää oma paketti kunnossa.

– Tarkoitan tällä toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Lasten päivähoitoa, koulutusta, jos sairastuu, pitää päästä hoitoon. Ikäihmisille pitää olla vanhuuden turvaa. Huoltovarmuus ja omavaraisuus, kotimainen ruoka ja kotimainen energia. Maanpuolustus. Siinä peruspalikoita siihen, miten pidetään oma paketti kunnossa, Kaikkonen jatkoi.

Hänen mukaansa Suomen oman toimintalinjan on oltava kunnossa ja laajaan kansalliseen yhtenäisyyteen perustuva.

– Suomen sotilaallinen turvallisuus rakentuu vahvasta kansallisesta puolustuksesta osana liittokuntaa, EU-jäsenyydestä ja kumppanuuksista liittolaisten kanssa.

Kaikkonen huomioi, että kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne näkyy informaatio-, kyber- ja hybridivaikuttamisena.

– Pohjoismaiden, Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton on toimittava tehokkaammin yhdessä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi. Liittokunnan läsnäolo ja lisääntyvät harjoitukset vahvistavat ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Kaikkonen huomautti myös, että viranomaisten ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden varmistamiseksi.

– Suomen huoltovarmuus ja yhteydet on kyettävä turvaamaan vakavissakin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Yhdysvallat on Kaikkosen mielestä Suomelle keskeinen liittolainen.

– Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus ja materiaalihankinnat mahdollistavat yhteistyön syventämisen edelleen.

Keskustajohtaja pitää todennäköisenä, että tuleva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee jonkinlaisen yrityksen tulitauon ja rauhan aikaansaamiseksi Ukrainaan.

– Se on oikea tavoite, mutta sopimusta ei saa tehdä Ukrainan ylitse. Yhtä lailla on tärkeää se, ettei sopimusta tehdä Euroopan ylitse, Kaikkonen linjasi.

Euroopan unionin merkitys korostuu turvallisuusyhteisönä

Kaikkosen mielestä Euroopan on kyettävä vahvistamaan tukeaan Ukrainalle ja olemaan itsenäisempi oman alueensa turvallisuuden takaamisessa.

– Keskusta tukee tavoitetta aidon varautumis- ja puolustusunionin rakentamiseksi. Presidentti (Sauli) Niinistön raportti tarjoaa tälle työlle hyvän pohjan.

Lähi-idässä on Kaikkosen mukaan pyrittävä edistämään rauhaa ja vakautta.

– Tilanteet alueella voivat välillä muuttua nopeastikin, kuten viime päivien tapahtumat Syyriassa osoittavat.

Kaikkonen myönsi, että ”Israelilla on oikeus puolustautua kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mutta on todettava, että sen toimet ovat olleet ylimitoitettuja”.

– Siviiliuhrien määrä on kohtuuton. Gazaan tarvitaan nopeasti tulitauko humanitäärisen tilanteen parantamiseksi. Pidemmällä tähtäimellä on saatava liikkeelle rauhanprosessi kohti kahden valtion mallin ratkaisua, hän sanoi.