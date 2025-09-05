Hypo-pankin toimitusjohtaja Ari Pauna arvostelee pitkän linjan keskustalaisvaikuttajan ja entisen pääministerin, valtioneuvos Matti Vanhasen puheita velkaantumisesta.

Pauna viittaa X:n päivityksessään Ilta-Sanomien juttuun, jossa kerrotaan Vanhasen Facebook-kirjoituksesta. Siinä edellisen hallituksen valtiovarainministerinä toiminut Vanhanen kirjoittaa muun muassa, että nykyinen hallitus ei saanut ”konkurssipesää” SDP:n Sanna Marinin hallitukselta vaan julkisen talouden tasapainon menettämisen syynä oli etenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

– Julkinen talous oli jo vuonna 2021 nopeasti tasapainottumassa, mutta sitten Venäjän sota vaikutti vientiin ja etenkin inflaatioon. Tällä hetkellä suurin vaje ongelma on kasvun hiipuminen. Patoutunutta kysyntää on paljon ja aina tällaisen taantuman jälkeen tulee kasvupiikki hetkellisesti, Vanhanen muun muassa sanoo.

Hypon Ari Pauna kehottaa omassa päivityksessään muistamaan keskustan roolin.

– Kolmen Keskustan puheenjohtajan kirstunvartijatyön voimin. Keskusta olisi voinut milloin tahansa viheltää velkapelin poikki, pankinjohtaja toteaa.

Antti Rinteen (sd.) muodostaman hallituspohjan perineessä Sanna Marinin hallituksessa valtiovarainministereinä toimivat Matti Vanhasen lisäksi keskustan Katri Kulmuni ja Annika Saarikko.

Marinin hallituksen aikana velkaa otettiin noin 40 miljardia euroa. Perinnöksi jäi 11 miljardin euron alijäämä. Velkaantumista on perusteltu koronapandemialla ja sodalla. Myös pysyviä menoja kasvatettiin kuitenkin velaksi.

Nykyinen Petteri Orpon (kok.) hallitus on päättänyt jo noin 10 miljardin euron sopetutustoimista. Hiljattaisessa budjettiriihessä päätettiin miljardin euron lisäsopeutuksesta.

