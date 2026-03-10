Kenraalin vuodetut viestit paljastavat Venäjän armeijan korruption

Brittiläisen historioitsijan ja tietokirjailijan Chris Owenin mukaan venäläiskenraalin vuodetut viestit avaavat poikkeuksellisen näkymän armeijan läpäisevään korruptioon. Owenin X:ssä kokoama aineisto kuvaa järjestelmää, jossa ylennyksiä, turvallisempia sijoituksia rintamalla ja vaikutusvaltaa hankitaan lahjuksilla, kiristyksellä ja henkilökohtaisilla palveluksilla.

Viime kuussa julkisuuteen tuli gigatavukaupalla vuosien 2022–2024 viestejä kenraalimajuri Roman Demurtšijevin puhelimesta. Viestiarkisto päätyi Radio Free Europen/Radio Libertyn tutkiville toimittajille. RFE/RL:n mukaan aineiston aitous on tarkistettu.

Vuodettujen viestien perusteella Demurtšijevin perhe seurasi tarkasti hänen tulojaan. Vaimo Aleksandra lähetti hänelle säännöllisesti palkkakuitteja Venäjän puolustusministeriön suorittamista maksuista. Niistä käy ilmi, millaisia palkkoja venäläisille vanhemmille komentajille maksetaan.

Hyökkäyssodan alussa Demurtšijev oli eversti, jonka palkka oli noin 156 000 ruplaa kuukaudessa eli noin 1 400 euroa. Pian divisioonankomentajaksi ylentämisen jälkeen hänen palkkansa nousi 662 300 ruplaan eli noin 8 000 euroon kuukaudessa. Sen lisäksi hänelle maksettiin erilaisia lisiä ja korvauksia.

Venäläisittäin kyse oli erittäin korkeasta ansiotasosta. Tavallisen sotilaan kuukausitulot ovat noin 200 000 ruplaa eli noin 2 400 euroa, kun taas yleinen keskipalkka Venäjällä on noin 71 300 ruplaa eli noin 860 euroa.

Korkeista tuloista huolimatta vuodetut viestit piirtävät kuvan upseerista, joka oli jatkuvasti rahapulassa. Kesäkuussa 2023 kenraalimajuriksi ylennetty Demurtšijev valitti vaimolleen Moskovan elinkustannuksista ja asuntojen hinnoista. Hänen viesteissään toistuu turhautuminen siihen, ettei hän pääse irti sodasta eikä pysty rahoittamaan elämäänsä pääkaupungissa. Hän kuvaili Moskovaa “pölynimuriksi”, joka vie kaikki rahat.

Rahaa hän pyysi alaisiltaan. Viestien mukaan Demurtšijevin adjutanttina toiminut ylivääpeli Magomedrasul Biysoltanov hoiti kenraalin puolesta arkisia asioita, mutta lähetti esimiehelleen ajoittain myös 100 000 ruplan summia eli noin 1 000 euroa auttaakseen tätä elinkuluissa.

Samaan aikaan kenraali näytti käyttävän asemaansa palvelusten järjestämiseen. Viestien mukaan yksi korpraali pyrki pois vaarallisesta tehtävästä turvallisempaan. Demurtšijev ei kysellyt siirron perusteita, vaan toimitti valmiin määräyksen ja muistutti samalla, että hänen pankkikorttinsa oli tyhjä. Kyse oli todennäköisesti lahjuksesta, jonka kenraali sai siirrosta.

Viestit kuvaavat myös upseerien keskinäistä rahankiertoa. Demurtšijev lähetti suuria summia kenraalimajuri Ivan Popoville ja muille upseereille. Maksut olivat ajoittain jopa 200 000 ruplaa kerrallaan eli noin 2 300 euroa. Tällä tavoin muita upseereita saatettiin saada katsomaan korruptiota läpi sormien.

Yhdessä viestiketjussa Popov vaatii 130 000 ruplaa 42. divisioonan esikuntapäälliköltä Aleksandr Saenkolta. Summa vastaa noin 1 200 euroa. Kun Saenko kertoi olevansa rahaton, häntä neuvottiin hankkimaan summan omilta rykmentinkomentajiltaan.

Maapalsta Krimiltä

Aineisto viittaa myös sukulaisten suosimiseen. Demurtšijev järjesti serkulleen Artem Ploškinille mukavan tehtävän alaisuudestaan. Viestien perusteella kyse oli käytännössä komentajan henkilökohtaisesta palvelijasta. Ploškin sai nopeasti kunniamerkin, miljoonatulot ruplissa ja varastetun auton.

Vakavimmat väitteet koskevat sotarikoksia. RFE/RL:n mukaan viestiarkisto sisältää viestejä, valokuvia ja videoita, jotka viittaavat siihen, että Demurtšijev kerskui läheisilleen ja toisille sotilaille ukrainalaisten sotavankien kidutuksella, teloituksilla ja ruumiiden silpomisella.

Demurtšijev itse hankki vääryyksillä ja asiakirjojen väärentämisellä perheelleen 30 miljoonan ruplan arvoisen asunnon Moskovasta. Lisäksi hänelle “lahjoitettiin” maa-alue miehitetyltä Krimiltä.

Aineiston perusteella Venäjän armeijan korruptio on koko järjestelmää läpäisevä toimintatapa. Lahjonta, kiristys ja omien verkostojen suosiminen ovat arkea armeijan ylimmillä tasoilla.

Demurtšijevin vaimolleen lähettämässä viestissä tiivistyy paljastavasti hänen ajattelunsa:



– Me elämme kuin eliitti!!!! Olemme tehneet työtä tämän eteen pitkään!!!!