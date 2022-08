Kenraali varoittaa: Venäläiset joutuvat mottiin

Ukrainan asevoimien toimien seurauksena Venäjän joukkoja uhkaa saarroksiin jääminen Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella, arvioi Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling.

Ukrainan viranomaiset ovat vihjailleet jo pitkään aloittavansa pian vastahyökkäyksen miehitetyllä Hersonin alueella, jossa Ukrainan asevoimat on vallannut pieniä alueita takaisin.

Heinäkuun lopulla ukrainalaiset alkoivat tuhota amerikkalaisten toimittamilla HIMARS-raketinheittimillä Hersonin kaupunkiin johtavia siltoja eristääkseen Dnepr-joen länsi- ja luoteispuolella olevat venäläisjoukot. Länsimaisten tiedusteluarvioiden mukaan hyökkääjä ei siten pysty kuljettamaan laajamittaisen puolustusoperaation vaatimia ammuksia, polttoainetta ja muita tarvikkeita perille asti.

– Kyseessä voi olla pienimuotoinen Falaisen motti (viittaus toiseen maailmansotaan), koska Ukraina on hyökännyt taiturimaisesti Venäjän huoltolinjoja vastaan käyttämällä maastoa/jokia hyödykseen, Mark Hertling sanoo Twitterissä.

Falaisen motti oli osa suurempaa Normandian taistelua toisessa maailmansodassa. Länsiliittoutuneet saartoivat ja tuhosivat saksalaisjoukkoja saartoliikkeellä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan tilanteen heikentymisestä huolimatta määränneen asevoimat pitämään Hersonin kaupungista kiinni hinnalla millä hyvänsä, sillä alueen menettäminen olisi Kremlille merkittävä arvovaltatappio. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Näyttää myös siltä, että Putin ei salli kenraalien vetäytyä (kuten Adolf Hitler ennen häntä). Aikanaan saksalaiset olivat loukussa Seinen länsipuolella. Tällä kertaa venäläiset ovat loukussa Dnepr-joen länsipuolella.

Osa asiantuntijoista suhtautuu Ukrainan vastahyökkäystä koskevaan hehkutukseen kuitenkin pessimistisesti. Viime viikkoina Venäjä on siirtänyt joukkojaan Itä-Ukrainan Izjumista ja vahvistanut asemiaan Hersonin alueella. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Sotaa seuraavan Rochan Consulting -yhtiön analyytikko Konrad Muzyka uskoo, että alueella oli heinäkuun lopulla 13 venäläistä pataljoonan taisteluosastoa. Nyt niitä voi olla 25–30.

– Uskomme nyt, että tämä (Ukrainan) mahdollisuus on menetetty. Ukrainalaisilla ei ole tarpeeksi miesvoimaa vastatakseen venäläisten lukuihin.

