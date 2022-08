Johtaako Vladimir Putinin määräys suureen mottiin?

Venäjä on varautunut Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen maan eteläosissa sijaitsevaan Hersoniin siirtämällä alueelle suuren määrän lisäjoukkoja Donetskin ja Luhanskin rintamilta.

Sotaa seuraavan Rochan Consulting -yhtiön mukaan Hersoniin oli sijoitettu heinäkuun lopulla 13 pataljoonan taktista osastoa, mutta elokuun puoliväliin mennessä jo noin 25–30.

Yhtiön analyytikko Konrad Muzyka arvioi Ukrainan menettäneen vahvistusten myötä mahdollisuutensa vastaiskuun. Suurin osa ukrainalaisjoukoista koostuu reserviläisistä, jotka ovat saaneet vain lyhyen sotilaskoulutuksen.

RUSI-ajatuspajan tutkija Jack Watling sanoo Economist-lehdelle, että sodan aikana vaativimmat taistelut on jätetty viidelle Ukrainan eliittiprikaatille, jotka koostuvat kokeneimmista ja osaavimmista sotilaista. Kyseiset prikaatit ovat kuitenkin kärsineet viime kuukausina raskaita tappioita. Maan asevoimat pystyy toimimaan tehokkaasti puolustustaistelussa, mutta hyökkäysoperaatioita ei harjoiteltu käytännössä kertaakaan vuoden 1992 jälkeen.

Osa sotilasasiantuntijoista on silti pitänyt Dnepr-joen luoteispuolella valmisteltua vastahyökkäystä Venäjän kannalta vaarallisena huoltoon liittyvien tekijöiden vuoksi. Ukraina on vaurioittanut HIMARS-raketeilla Hersonin alueen kahta tärkeintä maantiesiltaa, joiden sanotaan olevan nyt käyttökelvottomia. Venäjän asevoimat on pyrkinyt helpottamaan tilannettaan ponttoonisilloilla ja lautoilla, mutta näiden kuljetuskapasiteetti on hyvin rajallinen.

Alueelle sijoitettujen joukkojen on sanottu jäävän tilanteen vuoksi käytännössä saarroksiin. Mykolajivin kuvernööri Vitali Kim väitti yksiköiden komentajien paenneen jo Dneprin yli joen itärannalle.

Länsimaisten tiedusteluarvioiden mukaan Venäjällä ei ole jäljellä enää yhtään raskaan kaluston siirtämiseen soveltuvaa siltaa. Laajamittaisen puolustusoperaation vaatimia ammuksia, polttoainetta ja muita tarvikkeita ei näin ollen saada kuljetettua perille asti.

Venäläisen Novaja Gazeta -lehden mukaan presidentti Vladimir Putin olisi tilanteen heikentymisestä huolimatta määrännyt asevoimat pitämään Hersonin kaupungista kiinni hinnalla millä hyvänsä, sillä alueen menettäminen olisi Kremlille merkittävä arvovaltatappio. Hersonissa on valmisteltu tekaistua kansanäänestystä sen liittämiseksi Venäjään.

