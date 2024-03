Kenraali varoittaa: Venäjä luo uutta 100000 miehen joukkoa

Venäjä luo uutta sadantuhannen miehen joukkoa, varoittaa Ukrainan asevoimien maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Oleksandr Pavliuk. Asiasta uutisoi ukrainalaismedia Militarnyi.

– Venäjän suunnitelmat eivät ole meille täysin selviä. Tiedämme vain heidän datansa, mitä he luovat. He luovat yli sadan tuhannen sotilaan joukkojen ryhmittymää. Se ei välttämättä ole hyökkäys. Ehkä he täydentävät yksikköjään, jotka menettävät taistelukykynsä, Pavliuk sanoo.

Komentajan mukaan ei ole poissuljettua, että Venäjä käynnistäisi uuden hyökkäysoperaation kesän alussa.

– Teemme kaikkemme aiheuttaaksemme mahdollisimman paljon tappioita viholliselle, jotta kaikki heidän muodostamansa resurssit ovat mukana taistelussa tällä hetkellä. Mutta valmistaudumme tilanteen erilaiseen kehitykseen, Pavliuk sanoo.