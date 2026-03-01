Kenraali kysyy: Vaikka mullahien valta romahtaisi, mitä sen jälkeen

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./epp.) käsittelee ketjussaan X-viestipalvelussa Yhdysvaltain iskuja Iraniin, maan tilannetta ja sen tulevaisuutta ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein kuoltua.

Toveri pohtii, että vaikka mullahien valta romahtaisikin niin, mitä tapahtuu sen jälkeen.

– Maassa on satoja tuhansia mullahien kätyreitä, lukuisia intressiryhmiä ja vähemmistöjä sekä hajanainen oppositio, hän arvioi.

Tilanne Iranissa ei Toverin mukaan rauhoitu nopeasti. Hän arvioi, että epävakaus strategisesti tärkeällä alueella tulee jatkumaan pitkään.

Khameneilla ei ole selkeää seuraajaa ja Iranin komentoketjun on kerrottu olevan pahassa sekaannuksessa iskujen jäljiltä.

Iranin perustuslain mukaan uuden ylimmän johtajan valitsee 88-jäseninen asiantuntijaneuvosto, kertoo CNN.

Hallinnon odotetaan pyrkivän nopeaan päätökseen osoittaakseen vakautta, mutta turvallisuustilanne ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus iskujen jatkumisesta luovat epävarmuutta.

Mahdollisen seuraajan osalta esillä on ollut lukuisia nimiä. Seuraajaksi on esitetty muun muassa Khamenein poikaa Mojtaba Khameneita, jolla on yhteyksiä vallankumouskaartiin (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC), Asiantuntijaneuvoston varapuheenjohtaja Alireza Arafia, konservatiivista uskonoppinutta Mohammad Mehdi Mirbagheria, sekä Hassan Khomeinia, joka on ajatollah Ruhollah Khomeinin pojanpoika ja jolla on sekä uskonnollista että vallankumouksellista arvovaltaa. Lisäksi neuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja Hashem Hosseini Bushehri on noussut esiin mahdollisena ehdokkaana.