Iranin hallinto on kriisissä – johtaja Ali Khamenein kerrotaan kuolleen

Israelin tiedustelun mukaan Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei on kuollut. Asiasta tässä uutisoivan Axiosin mukaan Israelin Washingtonin-suurlähettiläs on kertonut asiasta amerikkalaisviranomaisille.

Axios kertoo vahvistaneensa tiedon myös israelilaiselta viranomaislähteeltä.

86-vuotias Khamenei on johtanut Irania 35 vuotta. Hänen kuolemansa on kova isku Iranin nykyhallinnolle ja ajaa maan hallinnon kriisiin. Khameneilla ei ole selkeää seuraajaa ja Iranin komentoketjun kerrotaan olevan pahassa sekaannuksessa iskujen jäljiltä. Iranin perustuslain mukaan papiston neuvoston olisi nyt määrä valita maalle uusi ylin johtaja.

Israelin mukaan myös Iranin puolustusministeri ja Iranin vallankumouskaartin komentaja ovat saaneet surmansa ilmaiskuissa.

Yhtä Ali Khamenein pojista, Mojtaba Khameneita, on tiettävästi kaavailtu Iranin seuraavaksi johtajaksi. Israelilaislähteiden mukaan myös Khamenein pojat ovat olleet iskujen kohteena, mutta heidän uskotaan olevan toistaiseksi elossa.