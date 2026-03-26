Valtava kulutustahti: Patriot-ohjuksia ammuttu kolmen vuoden tuotannon verran

Torjuntaohjusten ja muiden edistyneiden asejärjestelmien suuri kulutustahti voi aiheuttaa kestävyyskriisin Iranin konfliktissa.

– Taistelukentän hallinnalla on pienempi kuin teollisuuden kapasiteetilla, jonka kautta kriittisiä asevarastoja pystytään täydentämään, brittiläinen RUSI-ajatuspaja .

Yhdysvaltain ja Israelin joukot ovat saaneet aikaan taktista menestystä iskemällä tuhansia kohteita vastaan. Laajempi koalitio joutuu samalla käyttämään miljoonia dollareita maksavia asejärjestelmiä torjuakseen ohjuksia ja drooneja, joiden arvo on murto-osa niiden hintalapusta.

Lähi-idän alueelle lähetettyjen ukrainalaisten neuvonantajien kerrotaan hämmästelleen ilmatorjuntakaluston tuhlailevaa käyttöä. Ammusvarastot ovat jo käymässä vähiin.

RUSI:n mukaan koalitio kulutti sodan ensimmäisten 16 päivän aikana 11 294 ohjusta ja täsmäpommia. Niiden yhteisarvo oli 23 miljardia euroa. Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset ovat pudonneet 80–90 prosentilla huipputasoon verrattuna, mutta jatkuvat iskut kuluttavat silti kaikkein kriittisimpiä asejärjestelmiä.

Torjunnan tehokkuus vaikuttaa myös laskeneen tutkalaitosten vaurioitumisen myötä. Asiantuntijoiden mukaan on täysin kestämätöntä käyttää 10–11 torjuntaohjusta yhden Iranin ohjuksen torjumiseksi tai kahdeksan Patriot-ohjusta yhden droonin pudottamiseksi.

Poimintoja videosisällöistämme

Kenraalimajuri evp., europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) pitää raporttia mielenkiintoisena. Hän huomauttaa, että Iranin sodassa ammuttiin 16 vuorokaudessa yhteensä 1 800 Patriot-torjuntaohjusta eli kolmen vuoden tuotannon verran.

– Samaan tahtiin on mennyt risteilyohjuksia ja muita pitkän kantaman aseita. Korvaaminen ei ole helppoa. Ensinnäkään Donald Trumpin hallinto ei ole vieläkään tilannut lisää materiaalia. Ja vaikka tilaisivat, useista harvinaisista metalleista on pulaa, mikä vaikeuttaa tuotannon kasvua, Pekka Toveri kirjoittaa X:ssä.

Evp-kenraalin mukaan useat torjuntaohjus- ja hyökkäysohjustyypit uhkaavat loppua, jos konflikti jatkuu vielä kuukauden ajan. Hintojen noustessa nyt käytetyn kaluston korvaaminen voi maksaa 50 miljardia dollaria.

Tuotannossa käytetään monia harvinaisia metalleja, joiden tärkein tuottaja on edelleen Kiina.

Pekka Toveri kehottaa länsimaita rakentamaan vahvan strategisen puolustusteollisuuden, johon kuuluu ruuti- ja räjähdetuotanto sekä riittävät raaka-ainereservit. Ilmapuolustukseen tarvittaisiin kerrostettu puolustus, joka koostuu ohjuksista, tykeistä, lasereista, elektronisista häirintälaitteista ja torjuntadrooneista.

– USA:n virheitä ei kannata toistaa. Varautuminen pitää tehdä etukenossa ja Ukrainan oppeja pitää hyödyntää. Lennokkeja ei kannata ampua kolmen miljoonan dollarin ohjuksilla ja ballistista ohjusta torjua 8 torjuntaohjuksella kun ukrainalaiset tekevät saman 1-2 ohjuksella, Toveri sanoo.