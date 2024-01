Katastrofi Kiinan ydinasejoukoissa: Ohjuksissa vettä polttoaineen tilalla, siilojen luukut eivät aukea

Kiinan strategisten ohjusjoukkojen huippukenraalien ”puhdistuksen” takana oli julki tulleiden amerikkalaisten tiedustelutietojen mukaan häkellyttäviä korruptiopaljastuksia. Asiantuntijan mukaan uudet tiedot muuttavat arvioita Kiinan ydinaseiden modernisoinnin etenemisestä.

Kiinan presidentti Xi Jinpingin on kerrottu erottaneen yllättäen kaksi ohjusjoukkojen johtavaa kenraalia ja heidän alaisiaan viime vuoden elokuun alussa. Tuolloin uutisoitiin, että toista kenraaleista epäiltiin korruptiosta.

Bloombergin nyt julkistamat amerikkalaiset tiedustelutiedot paljastavat, millaisesta skandaalista tapauksessa oli todellisuudessa kyse. Tiedusteluraportissa kerrotaan esimerkiksi polttoaineen sijasta vedellä täytetyistä ohjuksista sekä Länsi-Kiinaan sijoitetuista strategisten ydinohjusten siiloista, joiden massiiviset luukut eivät toimi niin, että ohjus voitaisiin edes laukaista.

Ydinaseiden asiantuntija ja Yhdysvaltain tieteentekijöiden järjestö FAS:n ydinasetietohankkeen johtaja Hans Kristensen arvioi X-palvelussa, että uudet tiedot ovat tärkeitä, kun arvioidaan Kiinassa käynnissä olevaa ydinasearsenaalin modernisointia. Hän harmittelee, ettei tietoja massiivisesta korruptiosta ja sen seurauksista ole sisällytetty julkisiin tiedusteluraportteihin. Kristensen on jakanut alta löytyvän satelliittikuvan siilosta, jonka hän epäilee kuuluvan viallisten joukkoon.

Bloombergin puolustus- ja tiedusteluasioista vastaava tuottaja Peter Martin sanoo X-palvelussa korruptiopaljastusten herättäneen kysymyksiä Kiinan kyvystä käydä sotaa.

– Kiinan ohjusjoukkojen ja Kiinan puolustusteollisuuden korruptio on niin laajaa, että amerikkalaisviranomaiset arvioivat nyt Xin harkitsevan aiempaa vähemmän todennäköisesti merkittäviin sotilaallisiin toimiin ryhtymistä tulevina vuosina, Martin kirjoittaa.

Kiinan on varoitettu kasvattavan ydinasekykyjään valtavaa vauhtia. Kiinan on muun muassa havaittu rakentaneen valtavia viime vuosina suuria määriä uusia ydinasesiiloja. Uudet tiedot korruptiosta ja rakennusongelmista saattavat laskelmat Kiinan todellisista kyvyistä kuitenkin kyseenalaisiksi.

LUE MYÖS:

Kiinan varoitetaan lisäävän ydinaseitaan nopeaan tahtiin

Corruption effects on Chinese nuclear buildup: "missiles filled with water instead of fuel and vast fields of missile silos in western China with lids that don’t function in a way that would allow the missiles to launch effectively." https://t.co/Ob4oBOYcNX Possible crime scene: pic.twitter.com/QBYJXIt5I6 — Hans Kristensen (@nukestrat) January 6, 2024

For example, I wonder if the silos with defect lids are included in STRATCOM’s tally of Chinese ICBM launchers. Probably although we don’t know how many are affected. https://t.co/RGB2HuZo6z pic.twitter.com/yCi4HFMWrV — Hans Kristensen (@nukestrat) January 6, 2024