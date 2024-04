Täällä mitattiin kevään lämpöennätys

Maanantaina on mitattu tämän vuoden toistaiseksi korkein lämpötila, kertoo Foreca.

Päivän korkein lukema eli 20,8 astetta on mitattu kello 16 mennessä Mikkelin lentoasemalla ja Hyvinkään Hyvinkäänkylän havaintoasemalla. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Lohjalla on ollut 20,7 astetta, Salossa ja Vihdissä 20,5, Lahdessa 20,3 ja Porvoossa 20,2 astetta. Lämpötilat voivat Forecan mukaan yhä nousta iltapäivän mittaan.

– Itä-Euroopan yllä lymyävä korkeapaine on mahdollistanut sen, että etelästä on päässyt virtaamaan lämmintä ilmaa Suomeen asti. Maanantai on luultavimmin viikon lämpimin päivä. Kuitenkin perjantaina on vielä mahdollisuuksia yhtä lämpimälle säälle, mutta ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuutta, toteaa Forecan meteorologi Sara Salonen.

Ennusteen mukaan sää on aurinkoista ja lämmintä myös vapun tienoilla, mutta sen jälkeen viilenee.

– Lähipäivinä 15 asteen ylityksiä on yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, perjantaihin asti voidaan käydä paikoin jopa lähellä 20 asteen lukemia. Paras mahdollisuus 20 asteen lähellä oleville lukemille on maan etelä- ja länsiosassa. Pohjoisessakin ollaan päivisin kauttaaltaan plussalla, keskiviikkona ja torstaina 10 astetta ylittyy Oulun korkeudella asti. Perjantaista alkaen kylmempää ilmaa alkaa kuitenkin levitä Suomeen pohjoisesta. Loppuviikolla lämpötilat jäävät edeltäviä päiviä alhaisemmiksi, Salonen ennustaa.