Kiinan varoitetaan lisäävän ydinaseitaan nopeaan tahtiin

Valkoisen talon pitkäaikainen neuvonantaja John Bolton varoittaa länsimaita solmimasta Venäjän kanssa kylmän sodan aikakaudelta tuttuja sopimuksia ydinaseiden ja ballististen ohjusten rajoittamiseksi.

Hänen mukaansa vastaavat järjestelyt voivat olla jopa vaarallisia Venäjän ja Kiinan lähentymisen myötä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti helmikuussa keskeyttävänsä maan osallistumisen ydinaseita rajoittavaan Start-sopimukseen.

– Jos tämä herättää Yhdysvallat tunnustamaan, että kaksinapainen maailma Yhdysvaltain ja Venäjän välisinä ydinasesopimuksineen kuuluu menneisyyteen, ja että Kiinaa on nyt pidettävä kolmantena merkittävänä ydinasevaltana, niin Putin on tehnyt palveluksen Yhdysvalloille, John Bolton kirjoittaa Washington Post -lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Useiden republikaanipresidenttien hallinnoissa toimineen John Boltonin mukaan Start-sopimus oli valtava etu Venäjälle, koska siihen sisällytettiin vain strategiset eikä taktisia ydinaseita.

– Sopimus on vanhentunut hypersonisten ohjusten kaltaisten uusien teknologioiden myötä. Vuonna 2021 presidentti [Joe] Biden teki virheen jatkaessaan uutta Start-sopimusta viidellä vuodella, mikä lukitsi Moskovan etulyöntiaseman. Jopa Valkoinen talo myöntää nyt, että Venäjä on rikkonut merkittävällä tavalla sopimusta, Bolton kirjoittaa.

Hänen mukaansa Kiinassa ymmärretään siirtymä kolminapaiseen ydinasemaailmaan, minkä vuoksi maan hallitus on kieltäytynyt liittymästä mihinkään neuvotteluihin Startin mahdollisesta seuraajasta. Presidentti Xi Jinpingin tavoitteena on lisätä nopeasti maan ydinasearsenaalia, jolloin mikään sopimus ei pysty asettamaan sille ajoissa rajoja.

Satelliittikuvat paljastivat vuonna 2021 Kiinan rakentavan yli sataa uutta siiloa mannertenvälisille ohjuksille. Yhdysvaltain ydinaseista vastaava komentaja ilmoitti tuolloin kongressille, että Kiinan ydinaseiden määrää laajennetaan hätkähdyttävään tahtiin.

Puolustusministeriö Pentagonin arvioiden perusteella Kiinalla olisi tuhat ydinkärkeä vuoteen 2030 mennessä ja 1 500 ydinkärkeä vuoteen 2035 mennessä.

John Bolton kehottaa Yhdysvaltoja muuttamaan omaa strategiaansa kaksinapaisen ydinasetasapainon horjumisen myötä.

– Washingtonin on päätettävä, kuinka paljon ydinaseita tarvitaan kahden vastustajan kohtaamiseksi. Olisi itsemurhaista väittää, että Yhdysvallat pärjäisi tilanteessa, jossa kaikilla kolmella maalla olisi saman verran ydinkärkiä. Tämä voisi olla tavanomaisen aserajoitussopimuksen lopputulos, Bolton sanoo.

Russia's decision to suspend the New START pact could be a blessing. It was a bad deal when written and its flaws pale before the emerging tripolar nuclear world’s complexities. China’s coming peer status as a nuclear power, and its entente with https://t.co/5lLUPsrB0l… https://t.co/0qK2O0QrGE

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 6, 2023