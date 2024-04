Löytyykö koirasi tältä listalta? Monella rodulla on ikävä alttius

Agria-eläinvakuutuksen tilastojen mukaan terveimmät suomalaisen suosikkiroduista ovat jämtlanninpystykorva ja jackrusselinterrieri, sillä niillä on vähiten eläinlääkärikäyntejä terveydellisistä syistä.

Eläinlääkärissä harvoin käyvien rotujen joukossa ovat myös muun muassa suomenpystykorva, pohjanpystykorva, mittelspitz, dreeveri, harmaa norjanhirvikoira ja puli.

Suomen suosituimmat koirarodut vuonna 2023 Suomen kennelliiton rekisteröintimäärien perusteella olivat:

labradorinnoutaja kultainennoutaja shetlanninlammaskoira saksanpaimenkoira suomenlapinkoira jackrussellinterrieri jämtlanninpystykorva suomenajokoira kääpiösnautseri cockerspanieli

Agria muistuttaa, että paikka suosituimpien rotujen listalla ei takaa tervettä elämää koiralle. Monet suosituista roduista ovat alttiita sairastumaan erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin.

Osalla suorikkiroduista on runsaasti terveysongelmia

Suomen suosituimpien koirarotujen listalla johtopaikkaa pitävällä labradorinnoutajalla ja kultaisellanoutajalla on runsaasti erilaisia terveysongelmia. Myös suomalaisten suosima saksanpaimenkoira käy monia muita rotuja useammin eläinlääkärissä.

Muita koirarotuja, joilla on Agrian tilastojen mukaan keskimääräistä enemmän terveyshaasteita ovat esimerkiksi ranskanbuldoggi, bordeauxindoggi, irlanninsusikoira, englanninbulldoggi, bullterrieri, bullmastiffi, dobermanni, cane corso ja tanskandoggi.

Agrian rotuprofiilit perustuvat Ruotsissa vuosina 2016-2021 vakuutettujen koirien vahinkotilastoihin ja tuorein päivitys käsittää hieman yli 670 000 koiran vahinkotilastot. Kaikkiaan profiileissa on mukana noin 180 koirarotua.

Rotuprofiilit ovat osa Agrian vastuullisuustyötä, jonka tavoitteena on tukea rotujärjestöjä vastuullisessa koirankasvatuksessa. Profiilien tärkein tarkoitus on edistää koirien terveyttä tunnistamalla yleisimpiä sairauksia tietyn rodun edustajilla. Rotujärjestöt voivat hyödyntää tätä tietoa jalostusvalinnoissa sekä perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmien (PEVISA) teossa.

Agrian tilastojen mukaan yleisin syy koirien eläinlääkärikäynteihin ovat vatsa- ja suolisto-ongelmat, jotka oireilevat useimmiten oksenteluna ja ripulina. Monet koirarodut kärsivät myös tuki- ja liikuntaelinten ongelmista, erityisesti selän välilevyjen ja nikamien aiheuttamista kivuista.

Muita yleisiä syitä eläinlääkärikäynteihin ovat erilaiset iho- tai kynsivammat.

– Eri koirarotujen terveyden välillä on merkittäviä eroja ja siten myös eläinlääkärihoidon tarve vaihtelee suuresti. Tämä on asia, joka kannattaa rodun käyttötarkoituksen lisäksi huomioida rotua valitessa, sanoo Agria-eläinvakuutuksen maajohtaja, ELL Heidi M. Elomaa tiedotteessa.

Jatkuva huono olo ja kipu on koiralle ahdistavaa, mutta koiran kipuilu voi olla stressaavaa myös omistajalle. Koiraa, jolla on runsaasti terveysongelmia, on käytettävä usein eläinlääkärissä. Tutkimukset voivat olla aikaa vieviä ja koiralle pitää mahdollisesti ostaa kalliita lääkkeitä, jopa koko sen loppuelämän ajan. Kaikki tämä tarkoittaa rahan menoa omistajalle.

– Sairaan koiran aiheuttamien erityisjärjestelyiden ja taloudellisten seurausten lisäksi koiran sairasteluun liittyy paljon huolta ja surua. Rakkaan koiran tuoma ilo voi haihtua nopeasti, jos karvainen perheenjäsen ei voi hyvin, sanoo Elomaa.