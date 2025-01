Kasoittain tuhottuja panssareita – täällä epätoivoiset rynnäköt jatkuvat

Ukrainan joukot hallitsevat edelleen noin 40 prosenttia elokuun alussa yllätysiskulla vallatusta alueesta Venäjän Kurskissa.

Kreml on yrittänyt työntää marraskuusta lähtien ukrainalaisia takaisin rajan taakse yli 50 000 sotilaalla. Mukana olevat Pohjois-Korean joukot ovat menettäneet jopa neljäsosan vahvuudestaan kaatuneina ja haavoittuneina.

Ukraina hidastaa hyökkäyksiä muun muassa räjähdelennokkien ja ohjusiskujen avulla. Monien venäläisyksiköiden komentopisteitä on moukaroitu tuhoisissa hyökkäyksissä.

Venäjän ja Pohjois-Korean käyttämät taktiikat ovat hämmentäneet jopa ukrainalaissotilaita. Eräs droonioperaattori ihmetteli hiljattain, miksi venäläisjoukot tekevät raskaita tappioita aiheuttavia epäonnistuneita rynnäköitä jo kolmatta kuukautta putkeen samassa kohdassa.

Alueella on nähty myös erikoisempia asejärjestelmiä. Venäjän tukena on pohjoiskorealaisia raketinheittimiä, jotka on asennettu avattavien luukkujen taakse tavallisiin kuorma-autoihin. Niitä esiteltiin ensimmäistä kertaa sotilasparaatissa Pjongjangissa vuonna 2023.

Ukrainan asevoimat esittelee tuoreella videolla Kurskissa tuhottua kalustoa. Tiedustelulennokin kuvaamalla videolla näkyy parisenkymmentä maantien varrelle tuhottua panssariajoneuvoa. Peltoaukea on kraatterien peitossa. Venäläiset olivat yrittäneet hyökätä kohti puolustusasemaa, jota oli vahvistettu betoniesteillä ja panssarikaivannoilla.

