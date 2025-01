Kolonna liekeissä – massiivinen venäläishyökkäys hyytyi Kurskissa

Kremlin arvioidaan koonneen Kurskin alueelle noin 60 000 sotilasta valtaamaan takaisin kaistale, jonka ukrainalaisjoukot ottivat haltuunsa viime vuoden elokuussa tehdyssä yllätysiskussa.

Kuukausien taisteluista huolimatta Ukrainan hallussa on edelleen noin 40 prosenttia alueesta sekä Sudzhan kaupunki, jossa sijaitsee myös maiden välisessä maakaasukaupassa aiemmin käytetty terminaali.

Venäläisjoukkojen kalusto- ja miestappiot ovat nousseet valtaviksi hyökkäyksissä huolellisesti valmisteltuja Ukrainan puolustusasemia ja miinoitteita vastaan. Mukana olleet Pohjois-Korean joukot ovat menettäneet kaatuneina ja haavoittuneina noin neljäsosan sotilaistaan.

Ukraina on hidastanut hyökkäyksiä muun muassa räjähdelennokkien ja ohjusiskujen avulla. Monien venäläisyksiköiden komentopisteitä on moukaroitu tuhoisissa hyökkäyksissä. Kyiv Independent -lehden mukaan Venäjän 76. maahanlaskudivisioona menetti hiljattain neljä korkea-arvoista upseeria Kurskin alueella kaksikerroksisen rakennuksen tuhouduttua Britannian toimittamilla Storm Shadow -ohjuksilla tehdyssä täsmäiskussa.

Raskaita tappioita aiheuttavat hyökkäykset ovat ajoittain hämmentäneet vastapuolen sotilaita.

– En todellakaan ymmärrä, mitä järkeä on hyökätä samassa paikassa jo kolmatta kuukautta putkeen, eräs ukrainalainen droonioperaattori kirjoittaa Bluesky-viestipalvelussa.

Hänen yksikkönsä oli pysäyttänyt kahdeksan BMD-rynnäkkövaunun hyökkäyksen Viktorovkan kylän liepeillä. Niistä neljä tuhottiin. Myös venäläiset sotabloggaajat ovat ihmetelleet, miksi ”nerokkaat” komentajat jatkavat tuhoon tuomittuja hyökkäyksiä Kurskissa.

Ukrainan 47. ja 82. prikaatien kerrotaan torjuneen alueella jälleen uuden rynnäkön. Venäläisjoukot menettivät kolme taistelupanssarivaunua, seitsemän rynnäkköajoneuvoa ja komppanian verran sotilaita.

