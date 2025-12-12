Karoliina Partanen: Suomi ei vaurastu verottamalla

Kokoomuksen kansanedustajan Karoliina Partasen mukaan entinen menestyjä Suomi on joutunut tarkkailun kohteeksi. Niin Euroopan komissio kuin myös OECD antavat Suomelle pyyhkeitä taloutensa hoitamisesta.

– Viesti on selvä: Suomen suunnan on muututtava, Partanen kirjoittaa Savon Sanomissa julkaistussa kolumnissaan.

Kun oppositio syyttää Suomen tilanteesta yksin nykyistä hallitusta ja sen päätöksiä, niin komissio ja OECD toteavat, että Suomen heikon talouden syynä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, viennin loppuminen Venäjälle, aasialaisten turistien väheneminen ja Saksan talouden heikko tilanne.

Suomen julkinen talous ei ole kasvanut vuoden 2008 jälkeen. Partanen muistuttaa, että yli 17 vuotta ilman kasvua on jättänyt jälkensä yhteiskuntaamme.

– Vanhat lääkkeet eivät toimi. Suomi ei vaurastu verottamalla eikä velkaelvytyksellä. Velkaantuminen on kriittisellä tasolla, emmekä ole valmiita ottamaan vastaan uusia iskuja. Siksi komissio määräsi Suomen EU:n alijäämämenettelyyn, Partanen toteaa.

Hänen mukaansa edes hallituksen tekemät mittavat kymmenen miljardin euron sopeutukset ja uudistukset eivät ehtineet pelastaa Suomea, sillä velkaantumisen tahti on karannut käsistä jo aiemmin. Partanen muistuttaa, että nykyisen hallituksen tekemien päätösten vaikutukset nähdään talouden lähtiessä kasvuun.

Partasen mukaan Suomen suunnan muuttaminen vaatii erityisesti poliitikoilta kykyä tehdä rakenteellisia uudistuksia.

– Näitä päätöksiä Orpon hallitus on tehnyt runsaasti. Hieno esimerkki tästä oli puolueiden historiallinen yhteistyö velkajarrun luomiseksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että vasemmistoliittoa lukuun ottamatta puolueet haluavat jatkossa pitää kiinni menokehyksistä.

– Päätös oli tärkeä, sillä jarru on todellinen, ei symbolinen, Partanen sanoo.

Jarrun toteuttamistapa riippuu valtaa pitävistä puolueista.

– Suurin osa puolueista luottaa verotuksen kiristämiseen, vaikka verotuksen kiristäminen veroasteen ollessa jo korkealla syö talouden kasvua ja työpaikkojen syntymistä.

Partasen mukaan jarru takaa äänestäjän kuluttajansuojan.

– Kun jatkossa poliitikko tai sellaiseksi pyrkivä lupaa jotakin, hänen on pystyttävä uskottavasti myös kertomaan, miten rahoittaa lupauksensa. Lupauksia on helppo tehdä, eikä ongelmien luetteleminen vaadi kovinkaan suurta poliittista osaamista. Sen sijaan uskottavien ja toimivien ratkaisujen löytäminen vaatii enemmän.

Suomen parhaat päivät ovat hänen mukaansa edessä, jos kykenemme priorisoimaan ja luopumaan jostain vanhasta.

– Tarvitsemme keskustelua 2030-luvun hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupauksesta, Partanen jatkaa.

Lopuksi Partanen ottaa puheeksi myös julkisen sektorin koon. Hänen mukaansa julkinen sektori on painut kokoon, johon meillä ei ole enää varaa.

– Ensimmäisenä on luovuttava vähähyötyisistä palveluista. Sen jälkeen poliitikkojen on uskallettava kertoa, mistä muusta me luovumme.

– Odotan tätä keskustelua, sillä oppositio vastusti vahvasti niinkin pientä muutosta kuin ajokorttia koskevan lääkärintodistuksen hakemista omalla rahalla yksityiseltä sektorilta, Partanen jatkaa.