”SDP teki Naton suhteen täyskäännöksen”

SDP on vastustanut jyrkästi ydinaserajoitusten purkamista. Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan yllättyneensä.

– Kaiken sen tiedon varassa, mitä minulla on, niin SDP:n päätös, jopa ennen eduskunnan käsittelyä, oli täydellisen käsittämätön. SDP:n täyskäännös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituskaudesta on siis käsittämätön, Heinonen toteaa.

Hän muistuttaa, että SDP:n johtama edellinen hallitus ajoi Suomen Nato-jäsenyyttä periaatteella, jossa jäsenyydelle ei aseteta ennakkoehtoja tai rajoitteita.

– Vaikka Marin totesikin toukokuussa 2022, ettei Suomi aktiivisesti etsi ydinaseita tai tukikohtia maaperälleen, hän painotti, ettei näitä mahdollisuuksia pidä sulkea pois. Marin jopa kiisti uutistoimisto Reutersin tulkinnan, jonka mukaan ydinaseet olisi ehdottomasti kielletty, Heinonen muistelee.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Lakiesityksessä esitetään, että ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustukseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Hallitus perustelee lakimuutosta sillä, että Suomen lainsäädäntö saatetaan Naton toimintojen kanssa yhteensopivaksi.

– Lainsäädäntömuutoksella Suomen osallistuminen Naton ydinpelotteeseen saatettaisiin vastaavalle tasolle Suomen läheisimpien kumppaneiden kanssa, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Timo Heinonen vääntää blogissaan rautalangasta, että lakimuutoksessa ei ole kyse siitä, että Suomi tavoittelisi alueelleen ydinaseita.

– Ja haluan senkin vielä alleviivata ja huomiokynällä korostaa, että ei maahamme kukaan ole edes ydinaseita tuomassa, eikä se olisi edes käytön kannalta järkevääkään, hän kirjoittaa.

