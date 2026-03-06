Alexander Stubb IS:lle: Ydinasemuutos on Suomen etu

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan ydinaseiden lakimuutos on Suomen etu. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

– Tasavallan presidenttinä ja ylipäällikkönä minulle kaiken lähtökohta on Suomen turvallisuus. Suomi on Naton täysivaltainen jäsen. Naton puolustus ja pelote perustuu käytännössä kolmeen pilariin eli konventionaalisiin joukkoihin, ohjuksiin ja ydinaseisiin. On Suomen etu, että meillä ei ole yhteenkään näistä lainsäädännöllisiä esteitä, Stubb sanoi perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa IS:n mukaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Petteri Orpon (kok.) hallitus kertoi torstaina esittävänsä lakimuutosta, jonka myötä ydinräjähteiden tuominen Suomeen tai niiden kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista. Ehtona on, että sen pitää liittyä sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteisöön.

Stubbin mukaan nykyisessä lainsäädännössä on rajoitteita, joita muissa Pohjoismaissa ei ole. Presidentti sanoi toivovansa, että lainsäädäntöuudistukselle löytyy yhteisymmärrystä hallituksen ja opposition kesken.

– Esitetyillä muutoksilla Suomi tulee tässäkin asiassa samalle linjalle muiden Pohjoismaiden kanssa, Stubb totesi.